Сенатор Джабаров не исключил разрыва экономических связей между Литвой и Россией

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что действия сейма Литвы, признавшего Россию "страной-террористом", могут привести к снижению уровня дипломатических отношений между странами, сообщает РИА Новости.

«Докажите!»: Дипломат заявил, что Россию не смогут признать страной-спонсором терроризма

По его мнения, подобные решения также могут привести к разрыву торгово-экономических связей.

Ранее сейм Литвы единогласно проголосовал за признание России террористическим государством в связи со специальной военной операцией на Украине.

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ФОТО: НСН
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