Сенатор Джабаров не исключил разрыва экономических связей между Литвой и Россией
10 мая 202214:13
Сенатор Владимир Джабаров заявил, что действия сейма Литвы, признавшего Россию "страной-террористом", могут привести к снижению уровня дипломатических отношений между странами, сообщает РИА Новости.
По его мнения, подобные решения также могут привести к разрыву торгово-экономических связей.
Ранее сейм Литвы единогласно проголосовал за признание России террористическим государством в связи со специальной военной операцией на Украине.
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10 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru