Захарова назвала инициативу США о признании РФ спонсором терроризма идиотической

Инициатива США о том, чтобы признать Россию страной-спонсором терроризма не останется без ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

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Она отметила, что предложение отнести Россию к террористическим странам является идиотическим.

Ранее Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявлял, что страна рассматривает возможность включения России в свой список стран-спонсоров терроризма. Он отмечал, что такое решение власти США готовы принять на фоне событий на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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