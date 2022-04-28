«Ты дурак!»: Дипломат Орджоникидзе назвал «пропагандистским трюком» идею США о спонсорах терроризма

Инициатива США о признании России страной-спонсором терроризма без поддержки Совбеза ООН является лишь политической риторикой, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон рассматривает вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма из-за событий на Украине.