«Ты дурак!»: Дипломат Орджоникидзе назвал «пропагандистским трюком» идею США о спонсорах терроризма
Инициативу США могут поддержать их союзники по НАТО, однако Китай, Индия и Бразилия этого делать не будут, сказал в эфире НСН экс-заместитель генсека ООН.
Инициатива США о признании России страной-спонсором терроризма без поддержки Совбеза ООН является лишь политической риторикой, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон рассматривает вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма из-за событий на Украине.
«Есть конвенция о борьбе с терроризмом и прецеденты, - кто и кого объявлял спонсором терроризма. Если Совет безопасности объявляет кого-то спонсором терроризма, это выражение мнения международного сообщества, а если одно государство говорит другому: "Ты дурак", а оно отвечает: "Ты сам дурак", то за этим нет ничего, кроме политической риторики. Это чисто пропагандистский трюк, они хотят максимально обострить отношения с Россией и обстановку в мире», - сказал Орджоникидзе.
По его мнению, Китай, Индия и Бразилия не поддержат инициативу США.
«Их военно-политические союзники по НАТО, конечно, поддержат. При этом, думаю, что крупные страны не поддержат, например, Китай, Индия и Бразилия. Это не даст американцам ничего, кроме пропаганды. Это полная глупость, за которой не стоит ничего серьезного», - уверен экс-заместитель генсека ООН.
При этом Орджоникидзе подчеркнул, что Россия тоже может объявить спонсорами терроризма поставщиков оружия Украине, но от этого ничего не изменится.
«Ну хорошо, мы объявим страны, поставляющее оружие Украине, тоже спонсорами терроризма. От этого что-то изменится? Под понятие "спонсор терроризма" можно подвести все, что угодно, и сделать из этого любые выводы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную инициативу США «идиотической». При этом она сказала в эфире программы «Соловьев LIVE», что «мы ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать».
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