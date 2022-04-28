«Ты дурак!»: Дипломат Орджоникидзе назвал «пропагандистским трюком» идею США о спонсорах терроризма

Инициативу США могут поддержать их союзники по НАТО, однако Китай, Индия и Бразилия этого делать не будут, сказал в эфире НСН экс-заместитель генсека ООН.

Инициатива США о признании России страной-спонсором терроризма без поддержки Совбеза ООН является лишь политической риторикой, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон рассматривает вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма из-за событий на Украине.

Захарова назвала инициативу США о признании РФ спонсором терроризма идиотической
«Есть конвенция о борьбе с терроризмом и прецеденты, - кто и кого объявлял спонсором терроризма. Если Совет безопасности объявляет кого-то спонсором терроризма, это выражение мнения международного сообщества, а если одно государство говорит другому: "Ты дурак", а оно отвечает: "Ты сам дурак", то за этим нет ничего, кроме политической риторики. Это чисто пропагандистский трюк, они хотят максимально обострить отношения с Россией и обстановку в мире», - сказал Орджоникидзе.

По его мнению, Китай, Индия и Бразилия не поддержат инициативу США.

«Их военно-политические союзники по НАТО, конечно, поддержат. При этом, думаю, что крупные страны не поддержат, например, Китай, Индия и Бразилия. Это не даст американцам ничего, кроме пропаганды. Это полная глупость, за которой не стоит ничего серьезного», - уверен экс-заместитель генсека ООН.

При этом Орджоникидзе подчеркнул, что Россия тоже может объявить спонсорами терроризма поставщиков оружия Украине, но от этого ничего не изменится.

Посол РФ в США обвинил Вашингтон в краже российских денег на фоне санкций
«Ну хорошо, мы объявим страны, поставляющее оружие Украине, тоже спонсорами терроризма. От этого что-то изменится? Под понятие "спонсор терроризма" можно подвести все, что угодно, и сделать из этого любые выводы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную инициативу США «идиотической». При этом она сказала в эфире программы «Соловьев LIVE», что «мы ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:Сергей ОрджоникидзеСовбез ООНСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры