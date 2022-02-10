«Ни к чему не приведут»: Политолог рассказала, как пройдут переговоры глав МИД России и Великобритании

«Пока ничто не говорит о том, что британская сторона настроена на конструктивные переговоры, учитывая такие воинственные заявления накануне встречи. Поэтому от нее достаточно пессимистические ожидания. Пока все выглядит так, будто Британия все это делает, не исходя их искреннего желания нормализовать ситуацию, а для того, чтобы в очередной раз заявить России о том, что она совершит ошибку, если якобы будет агрессия в отношении Украины. Это все говорит о том, что переговоры скорее всего ни к чему не приведут, и вряд ли будет конструктивный реальный исход этой встречи», - подчеркнула она.

Политолог считает, что с большей вероятностью переговоры глав двух МИД продлятся недолго, если только с британской стороны не поступят конструктивные предложения для обсуждения.

«Если целью госпожи Трасс является сама поездка для того, чтобы продемонстрировать и внутренней аудитории, и своим западным союзникам, что Великобритания является активным международным игроком, который пытается влиять на ситуацию, то в этом случае вряд ли переговоры будут долгими. Сейчас британская сторона сводит эту кризисную ситуацию именно к украинскому вопросу. В этом случае я не вижу реальных перспектив этих переговоров», - добавила она.

По ее мнению, Великобритания своей политикой пытается восполнить то, чего ей не хватает на мировой арене.