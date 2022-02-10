«Ни к чему не приведут»: Политолог рассказала, как пройдут переговоры глав МИД России и Великобритании

Политолог Кира Годованюк считает, что у переговоров Лаврова и Трасс нет перспектив, так как Великобритания выдвигает ультиматум, но не предлагает конструктивных решений. 


Глава МИД Великобритании Лиза Трасс собирается встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для того, чтобы продемонстрировать своим западным партнерам, что Лондон имеет значение на мировой арене. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

Ранее издание The Guardian сообщило, что 10 февраля глава МИД Великобритании Лиз Трасс должна встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве, чтобы рассказать о плане Лондона ввести «самые жесткие санкции» против России. Годованюк считает эту встречу бесперспективной.

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«Пока ничто не говорит о том, что британская сторона настроена на конструктивные переговоры, учитывая такие воинственные заявления накануне встречи. Поэтому от нее достаточно пессимистические ожидания. Пока все выглядит так, будто Британия все это делает, не исходя их искреннего желания нормализовать ситуацию, а для того, чтобы в очередной раз заявить России о том, что она совершит ошибку, если якобы будет агрессия в отношении Украины. Это все говорит о том, что переговоры скорее всего ни к чему не приведут, и вряд ли будет конструктивный реальный исход этой встречи», - подчеркнула она.

Политолог считает, что с большей вероятностью переговоры глав двух МИД продлятся недолго, если только с британской стороны не поступят конструктивные предложения для обсуждения.

«Если целью госпожи Трасс является сама поездка для того, чтобы продемонстрировать и внутренней аудитории, и своим западным союзникам, что Великобритания является активным международным игроком, который пытается влиять на ситуацию, то в этом случае вряд ли переговоры будут долгими. Сейчас британская сторона сводит эту кризисную ситуацию именно к украинскому вопросу. В этом случае я не вижу реальных перспектив этих переговоров», - добавила она.

По ее мнению, Великобритания своей политикой пытается восполнить то, чего ей не хватает на мировой арене.

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«Великобритания больше не является членом Евросоюза и выступает как самостоятельный игрок на международном пространстве. К тому же, она не является участником нормандского формата, что можно назвать существенным упущением для британской дипломатии. Лондон пытается это компенсировать, в том числе интенсификацией контактов с Украиной», - заключила Годованюк.

Ранее профессор Академии Военных Наук (АВН), политолог, американист Сергей Судаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскритиковал кандидатуру экс-премьера Великобритании Терезы Мэй на должность генсека НАТО и предположил, что на этот пост будет назначен самый слабый претендент.

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