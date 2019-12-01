Немецкий политолог: Европа раскололась из-за России

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН поддержал мнение верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который считает, что в ЕС нет однозначной позиции по поводу отношений с Россией.

«Высказывание Борелля абсолютно точно характеризует ситуацию в ЕС вокруг России. Есть несколько стран, которые выступают категорически против нормализации отношений и за продление санкций. Это Великобритания, Польша, прибалтийские государства и Румыния. Другие государства могут тоже высказать критику, но готовы изменить свою позицию для нормализации отношений.

Есть страны, которые очень хорошо относятся к России. Сейчас это Франция. Германия более нейтральна. Здесь есть много противников сближения с Россией, но есть и много друзей России. А есть итальянцы, греки, болгары, которые хотят сближения с Россией. Поэтому абсолютно верно говорить о том, что по вопросу отношений с Россией Европа сильно расколота», - заявил эксперт.

Отметим, что международные отношения России и стран ЕС ухудшились после крымского референдума в марте 2014 года, в результате которого полуостров вошел в состав России, а Севастополь приобрел статус города федерального значения.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков пояснил в беседе с НСН, почему считает решение Apple обозначить Крым и Севaстополь кaк чaсти России в приложении «Погодa» промежуточным на пути международного признания полуострова российским.

