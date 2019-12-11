С чистого листа! Европа готова возобновить сотрудничество с Россией
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН в эфире НСН согласился с постпредом РФ при Евросоюзе о начале новых отношений России и ЕС.
Владимир Чижов, постпред России при Евросоюзе, заявил, что в ближайшее время между РФ и ЕС может быть положено «новое начало» отношений. По его мнению, сейчас «отравляют» связь Москвы и Евросоюза антироссийские санкции. Однако, сотрудничество между Россией и ЕС по-прежнему есть. Около 50% объема товарооборота РФ приходится именно на долю стран Запада. Также европейский бизнес не перестал вкладываться в российскую экономику. Кроме этого, продолжают реализовываться международные культурные, образовательные и научные проекты.
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН согласился с высказыванием Чижова о тенденции к налаживанию взаимоотношений между Западом и Россией.
«Я отчасти согласен с Владимиром Чижовым, потому что уже к этому периоду все иссякло и истончилось – я имею в виду санкционную политику, их ограничения. Смотрю по северным странам Европы. Впервые за 5-6 лет 12 июня на День России к нам в посольство в Швеции пришел министр иностранных дел. До этого приходили лишь клерки – заместители министра меньшего уровня. Казалось бы, что это маленький нюанс, но он говорит о том, что восстанавливаются отношения и, наши партнеры тяготятся той ситуацией, которая сложилась», - сказал Воронов.
При этом, он отметил и влияние договоренностей, которых удалось достигнуть в ходе встречи нормандской четверки 9 декабря. На встрече основным вопросом стала тема урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Напомним, что санкции были введены в связи с присоединением Крыма к РФ. Позднее страны-инициаторы при продлении ограничений причиной указывали причастность России к военным действиям в Донецке и Луганске.
«Я полагаю, что без России никуда, так как и политическая повестка дня, экономические вещи, в частности потоки наши скоро одномоментно заработают – "Северный поток – 2", "Турецкий поток". Наши западные партнеры видят, что пора иначе взглянуть [на ситуацию] и начать с нового листа. Так что, с ним можно согласиться», - также отметил собеседник НСН.
Ранее в эфире НСН оценил перспективу «нового начала» отношений между Россией и Евросоюзом в ближайшем будущем немецкий политолог Александр Рар. В частности, политолог предположить, что положительно повлиять на отношения России с ЕС сможет президент Франции Эммануэль Макрон.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Появилось видео депутатского побоища в Верховной раде
- Горринг из «Росгеологии» получил три с половиной года колонии
- «Беспардонная ложь»: Путин – о резолюции Европарламента о Второй мировой
- В Совфеде предложили провести в России собственную Олимпиаду
- Сурков назвал слова Авакова о саммите в Париже «фантазиями пьяного»