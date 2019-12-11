С чистого листа! Европа готова возобновить сотрудничество с Россией

Владимир Чижов, постпред России при Евросоюзе, заявил, что в ближайшее время между РФ и ЕС может быть положено «новое начало» отношений. По его мнению, сейчас «отравляют» связь Москвы и Евросоюза антироссийские санкции. Однако, сотрудничество между Россией и ЕС по-прежнему есть. Около 50% объема товарооборота РФ приходится именно на долю стран Запада. Также европейский бизнес не перестал вкладываться в российскую экономику. Кроме этого, продолжают реализовываться международные культурные, образовательные и научные проекты.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН согласился с высказыванием Чижова о тенденции к налаживанию взаимоотношений между Западом и Россией.

«Я отчасти согласен с Владимиром Чижовым, потому что уже к этому периоду все иссякло и истончилось – я имею в виду санкционную политику, их ограничения. Смотрю по северным странам Европы. Впервые за 5-6 лет 12 июня на День России к нам в посольство в Швеции пришел министр иностранных дел. До этого приходили лишь клерки – заместители министра меньшего уровня. Казалось бы, что это маленький нюанс, но он говорит о том, что восстанавливаются отношения и, наши партнеры тяготятся той ситуацией, которая сложилась», - сказал Воронов.