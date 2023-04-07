«Размытые символы»: Отказ Сербии от нейтралитета назвали делом времени

Вместе с тем Колосков предположил, что Россия не будет жестко реагировать на возможное присоединение Сербии к санкциям.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в конце марта заявил, что Европа переплачивает за газ и электричество из-за ошибочных санкций против России. Вместе с тем, Будапешт подписался под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя.

