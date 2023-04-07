«Размытые символы»: Отказ Сербии от нейтралитета назвали делом времени
Сербия никогда не поддержит спецоперацию, а уйдет от формальной нейтральности к антироссийской риторике, сказал в эфире НСН Евгений Колосков.
Президент Сербии Александр Вучич готовит общество к присоединению к антироссийским санкциям, заявил в интервью НСН доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков.
Вучич ранее заявил, что Белград пытается сохранить нейтралитет и не хочет присоединяться к НАТО или ОДКБ, однако нет гарантий, что это будет продолжаться. Он также объяснил, что Сербияне может «сделать многого без Европы».
«Вучич готовит общественное мнение по формальному присоединению к санкциям против России, которое уже имеет место. Сербия оказывает Украине определенную гуманитарную помощь, думаю, такая практика будет расширяться. Вопрос времени, когда произойдет отказ от этой формальной сербской нейтральности в пользу присоединения к антироссийской риторике. Вопрос отношений с Россией не самый ключевой для Сербии на данный момент, а в дальнейшем он будет все более и более размываться. Евросоюз является панацеей для всех европейских стран, причем это не только финансы», - сказал Колосков.
По его мнению, Сербия не станет поддерживать спецоперацию на Украине или присоединяться к ОДКБ, при этом для России важна ее символическая поддержка.
«Я не представляю, при каких условиях Сербия может пойти по пути поддержки спецоперации. При этом Россия достаточно мало предлагает Сербии: что она может предложить, кроме еще более дешевого газа? Для России важна символическая поддержка, чтобы в Европе остались хоть какие-то дружественные страны. Помимо Белоруссии такой статус сохраняют Сербия и Босния. Если они уйдут, то боснийские сербы могут последовать за Сербией, и ситуация в символическом плане будет печальной для России», - прогнозирует эксперт.
Вместе с тем Колосков предположил, что Россия не будет жестко реагировать на возможное присоединение Сербии к санкциям.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в конце марта заявил, что Европа переплачивает за газ и электричество из-за ошибочных санкций против России. Вместе с тем, Будапешт подписался под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя.
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