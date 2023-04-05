Сербия проведет военные учения с США
5 апреля 202314:54
Военные Сербии и США проведут в середине июня учения, сообщает РИА Новости со ссылкой на сербского министра обороны Милоша Вучевича.
Он отметил, что помимо них в учениях примут участие еще 10 стран. Тренировка носит название «Платиновый волк». Это будут крупнейшие военные учения на территории страны.
В феврале прошлого года власти Сербии отказались от всех военных учений с иностранными государствами и блоками.
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru