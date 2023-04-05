Сербия проведет военные учения с США

Военные Сербии и США проведут в середине июня учения, сообщает РИА Новости со ссылкой на сербского министра обороны Милоша Вучевича.

Вучич назвал вступление Сербии в ЕС ключевым приоритетом

Он отметил, что помимо них в учениях примут участие еще 10 стран. Тренировка носит название «Платиновый волк». Это будут крупнейшие военные учения на территории страны.

В феврале прошлого года власти Сербии отказались от всех военных учений с иностранными государствами и блоками.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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