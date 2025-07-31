На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7
Афтершок магнитудой 6,7 зарегистрировали на Камчатке после произошедшего днем ранее сильного землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.
По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксировали в 379 километрах от Петропавловска-Камчатского.
«Глубина (км): 58.4. Магнитуда: 6,7», - указали в филиале.
Ранее глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что магнитуда мощного землетрясения в регионе составила 8,8. Губернатор также предупредил о грядущих продолжительных афтершоках. Как отметили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, афтершоковый процесс на Камчатке затянется на месяцы, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru