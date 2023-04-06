Вучич усомнился в способности Сербии сохранить нейтралитет
Президент Сербии Александр Вучич допустил, что республика откажется от политики нейтралитета. Свое мнение глава государства озвучил в эфире Радио и телевидения Сербии.
Вучич заявил, что Белград пока не хочет присоединяться к НАТО, ОДКБ или другим военным блокам. Он не исключил, что в будущем стране придется сделать выбор и примкнуть к одному из центров силы.
По словам президента, Сербия выбрала европейский вектор развития.
«У нас нет большого выбора и другого пути», - констатировал он.
Запад намерен полностью разрушить отношения России и Сербии, рассказал «Радиоточке НСН» первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий считает, что разрыв с Москвой обрушит экономику республики.
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