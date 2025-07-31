ВС России освободили Часов Яр

Российские военные взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.

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«На краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр», - говорится в сообщении министерства.

Минобороны уточнило, что контроль над населенным пунктом установили в результате наступательных действий «Южной» группировки войск.

Ранее военкоры сообщали, что армия РФ закрепилась в Часовом Яре и активно зачищает микрорайон Шевченко, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФДНРМинобороны

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