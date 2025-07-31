ВС России освободили Часов Яр
31 июля 202508:15
Российские военные взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.
«На краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр», - говорится в сообщении министерства.
Минобороны уточнило, что контроль над населенным пунктом установили в результате наступательных действий «Южной» группировки войск.
Ранее военкоры сообщали, что армия РФ закрепилась в Часовом Яре и активно зачищает микрорайон Шевченко, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС России освободили Часов Яр
- «Отпуск» или закрытие: Российскому авторынку пророчат череду банкротств
- Вершинин заявил, что Россия не намерена выходить из ООН
- В Волгоградской области обломки БПЛА упали на железнодорожные пути
- Над российскими регионами уничтожили 32 украинских беспилотника
- СМИ: Харрис не исключила возможности баллотироваться в Белый дом
- СМИ: Наезд на семью после нападения на «Крокус» стал частью теракта
- Дуров: Пользователь Telegram мог продать свой ник за 25 млн долларов
- Кадыров опубликовал пост о переменах в себе
- Медсправки для водителей станут электронными
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru