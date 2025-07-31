«Отпуск» или закрытие: Российскому авторынку пророчат череду банкротств
По итогам года дилеры прогнозируют закрытие 10–20% автосалонов из-за низких продаж и роста издержек. А автозаводы готовятся ввести сокращенную рабочую неделю и уходят в вынужденный «отпуск».
Российский авторынок переживает тяжелые времена. Аналитики пророчат закрытие до 20% автосалонов к концу года из-за низкого спроса. Заводы вынуждены уходить в «отпуск» и сокращать рабочий день в попытках сэкономить.
Сами участники рынка жалуются на политику импортеров, которые завезли в страну слишком много автомобилей, создав непродаваемый «запас». Также в отрасли ждут снижения ключевой ставки, что сделает кредиты более доступными. Что ждет автомобильный рынок и как он справляется с вызовами – в материале НСН.
КАК ВЫЖИВАЮТ ДИЛЕРЫ
Автодилеры жалуются на низкие продажи, спрос падает, так как россияне выбрали модель экономии, не спешат менять свои автомобили на фоне высоких цен.
Компании вынуждены менять модель бизнеса, придумывать новые «фишки», проще говоря, искать пути заработать и покрыть растущие издержки после удорожания кредитов.
Так, уже сейчас закрываются нерентабельные точки, компании отказываются от контрактов с брендами, фокусируются только на прибыльных салонах, пишет «Коммерсант».
По оценке гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, количество шоурумов в России за второй квартал снизилось на 137, до 2,95 тысячи точек. Примечательно, что «под сокращение» подпадают не только шоурумы с автомобилями массового и премиум-сегмента, страдают и самые люксовые салоны. Например, в «Москва-Сити» «Автодом» закрыл центр продаж автомобилей Lamborghini.
Дилеры прогнозируют закрытие 10-20% автосалонов к концу 2025 года.
Конечно, точки продаж пытаются выжить любой ценой, но приходится учитывать слишком много факторов, которые сегодня влияют на продажи и прибыль.
Классическая схема, когда дилеры выкупают автомобиль с целью продать, больше не работает, говорит гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова.
«Рольф», например, в этих условиях внедряет цифровые сервисы в сегменте подержанных машин, становясь посредником между продавцом и покупателем.
В целом сегодня автомобиль можно купить даже на маркетплейсах. Конечно, это еще не самый популярный способ приобрести машину, но обычные дилерские сети уже отходят на второй план. На первые позиции выходят онлайн-продавцы, которые предлагают все необходимые услуги по проверке автомобиля, а также мультибрендовые салоны. Такие точки продаж созданы для тех, кто еще не определился с тем, какую машину хочет, в таком случае покупатель может выбрать вариант, исходя из бюджета.
Игроки отмечают, что большое давление продолжают оказывать «китайцы», которые поставляют машины в Россию в большом количестве. Отмечается, что ситуация в следующем году может только ухудшиться.
Из-за отсутствия прибыли существует вероятность закрытия около 20% автосалонов, в основном в крупных городах, уверен коммерческий директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.
«Особенно тех, которые не имеют собственных площадей, а их модели не пользуются спросом. В группе риска такие марки, как Kaiyi, BAIC и Livan, "Москвич" и "Соллерс"», - сказал он.
ЗАВОДЫ УХОДЯТ В «ОТПУСК»
Горьковский автозавод сообщил, что «в связи с критическим падением рынка коммерческого транспорта» весь август будет работать в четырехдневном режиме, и этот период может продлиться. Сейчас сотрудники ГАЗа находятся в ежегодном плановом оплачиваемом корпоративном отпуске. А КАМАЗ вводит четырехдневку с 1 августа.
«Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа», — говорится в официальном заявлении «КамАЗа».
Рынок тяжелых грузовиков массой свыше 14 тонн упал по итогам полугодия на 60%, сообщает «КамАЗ» и связывает это обстоятельство с политикой импортеров зарубежных грузовиков, которые ввезли избыток техники, а также с денежно-кредитной политикой Центробанка.
«АвтоВАЗ» тоже рассматривает вариант перехода на четырехдневку, окончательное решение будет принято в сентябре.
Но с 28 июля по 17 августа «АвтоВАЗ» ушел в единый корпоративный отпуск: в это время будут вестись только обслуживание, ремонт и переналадка оборудования.
Сокращение продаж на российском авторынке ударило не только по «АвтоВАЗу», не надо винить во всем концерн, заявила в эфире НСН директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи, добавив, что в отрасли не ждут в этом году нормализации ситуации на рынке.
«Продажи падают по всем маркам, не только по «АвтоВАЗу». Все в одной лодке сейчас. Все говорят о высокой ключевой ставке, о том, что банки ужесточают требования к заемщикам. Во всем мире в кризисных ситуациях происходят и сокращения, и появляется сокращенный рабочий день. Не нужно думать, что у других брендов не бывает таких проблем. Пока что никто не ожидает роста рынка до уровня прошлого года», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, снижение ключевой ставки в теории сделает автокредиты более доступными для россиян.
«Все пытаются делать какие-то скидки, проводят различные маркетинговые программы для того, чтобы что-то распродать. Любое снижение ключевой ставки теоретически делает кредит более привлекательным. Однако банки сейчас очень аккуратно подходят к заемщикам», - заключила эксперт.
ПРИЖАЛИ «КИТАЙЦЕВ»
Поддержка российского автопрома является обязанностью российских властей, сообщил президент РФ Владимир Путин 20 июля.
Путин также вспомнил, что в середине 1990-х годов в правительстве существовали мнения о том, что заниматься отечественным автопромом нецелесообразно, и лучше закупать автомобили за рубежом.
«Я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей, и мы начали развивать свой автопром. Начали делать это поэтапно», - рассказал Путин.
Но высокая ключевая ставка делает фактически запретительными покупки крупной коммерческой техники даже с учетом лизинга или льготного субсидирования, заявил в беседе с НСН председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
«Высокая ставка Центробанка - одна из основных причин падения рынка коммерческого транспорта в России. Аналогичные сложности существуют и у производителей сельхозмашин, в частности, комбайнов, такая же ситуация и по дорожно-строительной технике. Высокая ключевая ставка делает фактически запретительными покупки даже путем лизинга или льготного субсидирования», - рассказал депутат.
По его словам, чтобы не допустить стагнацию в экономике, правительству РФ предстоит провести ряд маневров.
«Первый – это значительное снижение до 11-12% ставки ЦБ. Второе - рост тарифов естественных монополий должен происходить по правилу: инфляция минус 1%. А социальная компенсация должна идти по правилу: инфляция плюс 1%. Таким образом, мы будем не допускать опережающего роста тарифов», - пояснил депутат.
СМИ обратили внимание на то, что после «жалоб» автозаводов на положение вещей Росстандарт запретил продажу в России ряда моделей китайских грузовых автомобилей марок DONGFENG, FOTON, FAW, SITRAK и их шасси.
Причин сразу несколько: несоответствия обязательным требованиям в части эффективности тормозной системы, уровня звука, излучаемого движущимися транспортными средствами, идентификации органов управления транспортным средством, установки устройства вызова экстренных оперативных служб. Выявленные нарушения несут прямую угрозу жизни и здоровью граждан, говорится в сообщении.
Перевозчики в России в основном используют отечественные грузовики или дорабатывают на старых «европейцах», заявил НСН президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Груз Авто Транс» Владимир Матягин. Он признался, что жалобы на китайские грузовики действительно были.
«Перевозчики в 2023 году набрали эти китайские машины, повелись на обертку. Потом выяснилось, что силовые агрегаты у них слабые и так далее. Определенные запчасти не достать, жалобы на китайскую продукцию начали поступать все-таки. Поэтому многие поняли, что лучше купить «европейца» в два раза дороже, так как китайская машина будет простаивать три-четыре месяца. Качество китайской продукции пока не вышло на уровень тех же Volvo», - отметил он.
По словам Матягина, запрет на продажу ряда китайских грузовиков не ударит по рынку перевозок.
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