Игроки отмечают, что большое давление продолжают оказывать «китайцы», которые поставляют машины в Россию в большом количестве. Отмечается, что ситуация в следующем году может только ухудшиться.

Из-за отсутствия прибыли существует вероятность закрытия около 20% автосалонов, в основном в крупных городах, уверен коммерческий директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Особенно тех, которые не имеют собственных площадей, а их модели не пользуются спросом. В группе риска такие марки, как Kaiyi, BAIC и Livan, "Москвич" и "Соллерс"», - сказал он.

ЗАВОДЫ УХОДЯТ В «ОТПУСК»

Горьковский автозавод сообщил, что «в связи с критическим падением рынка коммерческого транспорта» весь август будет работать в четырехдневном режиме, и этот период может продлиться. Сейчас сотрудники ГАЗа находятся в ежегодном плановом оплачиваемом корпоративном отпуске. А КАМАЗ вводит четырехдневку с 1 августа.

«Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа», — говорится в официальном заявлении «КамАЗа».

Рынок тяжелых грузовиков массой свыше 14 тонн упал по итогам полугодия на 60%, сообщает «КамАЗ» и связывает это обстоятельство с политикой импортеров зарубежных грузовиков, которые ввезли избыток техники, а также с денежно-кредитной политикой Центробанка.

«АвтоВАЗ» тоже рассматривает вариант перехода на четырехдневку, окончательное решение будет принято в сентябре.

Но с 28 июля по 17 августа «АвтоВАЗ» ушел в единый корпоративный отпуск: в это время будут вестись только обслуживание, ремонт и переналадка оборудования.

Сокращение продаж на российском авторынке ударило не только по «АвтоВАЗу», не надо винить во всем концерн, заявила в эфире НСН директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи, добавив, что в отрасли не ждут в этом году нормализации ситуации на рынке.

«Продажи падают по всем маркам, не только по «АвтоВАЗу». Все в одной лодке сейчас. Все говорят о высокой ключевой ставке, о том, что банки ужесточают требования к заемщикам. Во всем мире в кризисных ситуациях происходят и сокращения, и появляется сокращенный рабочий день. Не нужно думать, что у других брендов не бывает таких проблем. Пока что никто не ожидает роста рынка до уровня прошлого года», - сказала собеседница НСН.

По ее словам, снижение ключевой ставки в теории сделает автокредиты более доступными для россиян.

«Все пытаются делать какие-то скидки, проводят различные маркетинговые программы для того, чтобы что-то распродать. Любое снижение ключевой ставки теоретически делает кредит более привлекательным. Однако банки сейчас очень аккуратно подходят к заемщикам», - заключила эксперт.

ПРИЖАЛИ «КИТАЙЦЕВ»

Поддержка российского автопрома является обязанностью российских властей, сообщил президент РФ Владимир Путин 20 июля.

Путин также вспомнил, что в середине 1990-х годов в правительстве существовали мнения о том, что заниматься отечественным автопромом нецелесообразно, и лучше закупать автомобили за рубежом.

«Я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей, и мы начали развивать свой автопром. Начали делать это поэтапно», - рассказал Путин.

Но высокая ключевая ставка делает фактически запретительными покупки крупной коммерческой техники даже с учетом лизинга или льготного субсидирования, заявил в беседе с НСН председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев.