«Это часть гибридной войны против Венесуэлы. Конечно, им ведь не удалось сменить власть в стране через выборы 2024 года. Вот поэтому ФБР и объявило награду за Мадуро и несколько других персон, обвинив их якобы в причастности к наркотрафику. Американцы уже много раз использовали такой подход для смены власти в странах Центральной и Южной Америки. Они пытаются таким образом делегитимизировать президентские полномочия Николаса Мадуро. Но Венесуэла сегодня – уже не та, что в 2019 году. Она сильнее, стабильнее, и правительство сейчас имеет народную поддержку. Многие вопросы решены за последние годы, в том числе устранены проблемы с электричеством», - рассказал он.

При этом накануне американская нефтяная корпорация Chevron получила от властей США ограниченную лицензию, позволяющую возобновить деятельность в Венесуэле, находящейся под санкциями, сообщает Reuters. Важным условием разрешения является прямой запрет на перевод любых средств от нефтяных доходов администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кристофер Хелали подчеркнул, что Вашингтон вынужден пересматривать свою политику в отношении Венесуэлы, чтобы вести бизнес.

«У Венесуэлы сегодня более сильная позиция. И вот поэтому мы видим упорную борьбу с американской нефтяной корпорацией Chevron. Кое-кто в США – например, Марко Рубио и Тед Круз, хотели бы вести бизнес в Венесуэле, но с другими властями. Поэтому американцам приходится пересматривать свою политику в отношении Венесуэлы, народ которой не потерпит, чтобы американцы им что-то навязывали», - добавил он.

По его словам, Венесуэла ориентирована на Россию и Китай, а у оппозиции, которая связана с США, в стране сегодня нет поддержки.

«Я был наблюдателем на предыдущих выборах и могу сказать, что народ понял: партия Мадуро будет отстаивать достоинство и суверенитет страны, а связанная с США оппозиция – продавать страну. И они выбрали верность идеалам Симона Боливара и Уго Чавеса, выбрали независимость. Они не позволят никому, в том числе европейцам, диктовать Венесуэле свои условия, но буду вести бизнес с теми, кто их уважает: с Россией, с Китаем и другими. И экономика Венесуэлы выглядит неплохо: один министр сказал мне о притоке $60 млрд инвестиций в страну только с начала этого года», - заключил собеседник НСН.

Президентские выборы прошли в Венесуэле 28 июля 2024 года. Мадуро победил на них с результатом 51,95% голосов. Ряд стран, в том числе США, не признали результаты голосования, поддержав лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.

