В МИД Ирана призвали США компенсировать ущерб от ударов по ядерным объектам

США должны возместить ущерб, нанесенный ядерной программе Ирана американскими ударами, прежде чем Тегеран согласится на возобновление переговорного процесса с Вашингтоном. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи в интервью газете Financial Times.

Как отметил глава иранского МИД, Соединенные Штаты должны объяснить, почему «напали в разгар переговоров, и гарантировать, что это более не повторится».

«Они должны компенсировать [Ирану] нанесенный ими ущерб», - подчеркнул Аракчи.

В июне ВВС США ударили по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Тегеран отмечал, что готовился к атаке и эвакуировал оборудование и обогащенный уран, напоминает РЕН ТВ.

Между тем американский президент Дональд Трамп заявил о готовности нанести повторные удары по иранским ядерным объектам.

