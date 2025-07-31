В МИД Ирана призвали США компенсировать ущерб от ударов по ядерным объектам
США должны возместить ущерб, нанесенный ядерной программе Ирана американскими ударами, прежде чем Тегеран согласится на возобновление переговорного процесса с Вашингтоном. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи в интервью газете Financial Times.
Как отметил глава иранского МИД, Соединенные Штаты должны объяснить, почему «напали в разгар переговоров, и гарантировать, что это более не повторится».
«Они должны компенсировать [Ирану] нанесенный ими ущерб», - подчеркнул Аракчи.
В июне ВВС США ударили по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Тегеран отмечал, что готовился к атаке и эвакуировал оборудование и обогащенный уран, напоминает РЕН ТВ.
Между тем американский президент Дональд Трамп заявил о готовности нанести повторные удары по иранским ядерным объектам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7
- В МИД Ирана призвали США компенсировать ущерб от ударов по ядерным объектам
- Дроны ВСУ атаковали предприятие в Пензенской области
- В Калифорнии потерпел крушение американский истребитель F-35C
- Награда за голову: Почему у США нет шансов свергнуть Мадуро в Венесуэле
- Трамп грубо ответил Медведеву словами об «очень опасной территории»
- ВС России освободили Часов Яр
- «Отпуск» или закрытие: Российскому авторынку пророчат череду банкротств
- Вершинин заявил, что Россия не намерена выходить из ООН
- В Волгоградской области обломки БПЛА упали на железнодорожные пути
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru