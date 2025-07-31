В Волгоградской области обломки БПЛА упали на железнодорожные пути

Беспилотники попытались атаковать объекты транспортно-энергетической сферы в Волгоградской области. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, сообщили в администрации области.

«Зафиксированы возгорания сухой травы в Суровикинском районе, которые оперативно устраняются пожарными службами. В Котельниковском районе нарушено газоснабжение порядка 65 частных домовладений», - указал губернатор.

Кроме того, обломки дронов рухнули на железнодорожные пути. Для ликвидации ЧП временно ограничили движение поездов в районе станции Тингута в Светлоярском районе. Работают саперы, повреждений путей нет.

Как отметил Бочаров, из-за атаки БПЛА никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над Волгоградской областью уничтожили 11 украинских беспилотников, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:Железная ДорогаВолгоградская ОбластьБеспилотники

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