Дроны ВСУ атаковали предприятие в Пензенской области

Украинские беспилотники атаковали одно из наших промышленных предприятий в Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

«Жертв и разрушений нет. Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют», - написал губернатор в Telegram-канале.

На месте находятся службы экстренного реагирования и сам Мельниченко.

Кроме того, глава Пензенской области предупредил, что в целях безопасности на территории региона ввели временные ограничения мобильного интернета. Как пояснил Мельниченко, меры помогают военнослужащим подавлять беспилотники противника.

Ночью 31 июля средства ПВО уничтожили над территорией России 32 украинских БПЛА, напоминает 360.ru.

