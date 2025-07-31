В Калифорнии потерпел крушение американский истребитель F-35C
31 июля 202508:54
Истребитель F-35C разбился около авиабазы ВМС США Лемур в Калифорнии. Об этом говорится в сообщении базы в соцсетях.
«F-35C… упал недалеко от авиабазы ВМС США Лемур. Мы можем подтвердить, что пилот успешно катапультировался и в безопасности», - отмечается в публикации.
Авиабаза подчеркнула, что среди других военнослужащих никто не пострадал.
Ранее американский истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet сорвался с авианосца USS Harry S. Truman и затонул в Красном море, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru