В Калифорнии потерпел крушение американский истребитель F-35C

Истребитель F-35C разбился около авиабазы ВМС США Лемур в Калифорнии. Об этом говорится в сообщении базы в соцсетях.

«F-35C… упал недалеко от авиабазы ВМС США Лемур. Мы можем подтвердить, что пилот успешно катапультировался и в безопасности», - отмечается в публикации.

Авиабаза подчеркнула, что среди других военнослужащих никто не пострадал.

Ранее американский истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet сорвался с авианосца USS Harry S. Truman и затонул в Красном море, напоминает 360.ru.

