Трамп грубо ответил Медведеву словами об «очень опасной территории»
Президент США Дональд Трамп посоветовал заместителю председателя Совета Безопасности России, бывшему главе государства Дмитрию Медведеву «следить за своими словами». Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
«Скажите Медведеву, неудачному бывшему президенту России, который думает, что он все еще президент, пусть следит за своими словами», - написал Трамп.
Лидер США добавил, что российский политик вступает на «очень опасную территорию».
Ранее Медведев высказался о переговорах России и Украины, назвав «дедулями» Трампа и американского сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и подчеркнув, что переговоры завершатся по достижении всех целей специальной военной операции, напоминает 360.ru.
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