Трамп грубо ответил Медведеву словами об «очень опасной территории»

«Скажите Медведеву, неудачному бывшему президенту России, который думает, что он все еще президент, пусть следит за своими словами», - написал Трамп.

Лидер США добавил, что российский политик вступает на «очень опасную территорию».

Ранее Медведев высказался о переговорах России и Украины, назвав «дедулями» Трампа и американского сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и подчеркнув, что переговоры завершатся по достижении всех целей специальной военной операции, напоминает 360.ru.

