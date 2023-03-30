В МИД Венгрии объяснили ошибочность санкций против России
Европа переплачивает за газ и электричество из-за ошибочных санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления в торгово-промышленной палате республики.
Как отметил глава МИД, из-за действию Брюсселя конкурентоспособность Европы в общемировом отношении снижается «в драматических масштабах».
«Трудно конкурировать ... с американской экономикой, если мы ... переплачиваем в семь раз за газ по сравнению с Америкой. И трудно конкурировать с китайской экономикой с тех пор, как Европа, по сравнению с Китаем, в три раза переплачивает за электроэнергию», — цитирует Сийярто РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru