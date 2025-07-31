Вершинин заявил, что Россия не намерена выходить из ООН
Россия не планирует выходить из ООН, несмотря на критику «слабых мест» в работе организации. Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
Как отметил дипломат, российская сторона всегда откровенно высказывает свое отношение к «тем или иным, как нам кажется, слабым местам в работе ООН» и других организаций.
«Но мы не задаемся целью выхода из таких организаций. Для нас важно нахождение конструктивных решений в том, что касается обновлений... повышения эффективности работы и ООН, и других международных организаций», - подчеркнул Вершинин.
По словам замминистра, следует вносить реформы в работу ООН, но нужно делать это выверенно, «через взаимоуважительные консультации с учетом мнений всех государств-членов».
Между тем Генассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию, предложенную Россией в рамках направленной на реформирование структуры инициативы «ООН-80», пишет Ura.ru.
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