В ДНР сообщили о самоподрыве украинского диверсанта
Украинский диверсант погиб при попытке установить взрывное устройство у железнодорожного вокзала, сообщает Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Самоподрыв диверсанта произошел в понедельник около пяти утра. Инцидент произошел у входа на рынок в районе железнодорожного вокзала, говорится в Telegram-канале Народной милиции.
В ведомстве отмечают, что рядом с останками террориста была обнаружена сумка со вторым взрывным устройством.
«Противник продолжает попытки совершения террористических актов в отношении жизненно важных объектов инфраструктуры и гражданского населения», - подчеркивают в Народной милиции
Ранее в понедельник Министерство госбезопасности ДНР сообщило о попытке украинской диверсионной группа попыталась проникнуть в республику на юге. Был подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ДНР.
Кроме того, сообщалось о предотвращении попытки украинских силовиков совершить диверсию на нефтебазе у поселка Еленовка, напоминает «Лента.ру»
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