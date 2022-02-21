В ДНР сообщили о самоподрыве украинского диверсанта

Украинский диверсант погиб при попытке установить взрывное устройство у железнодорожного вокзала, сообщает Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Самоподрыв диверсанта произошел в понедельник около пяти утра. Инцидент произошел у входа на рынок в районе железнодорожного вокзала, говорится в Telegram-канале Народной милиции.

В ведомстве отмечают, что рядом с останками террориста была обнаружена сумка со вторым взрывным устройством.

«Противник продолжает попытки совершения террористических актов в отношении жизненно важных объектов инфраструктуры и гражданского населения», - подчеркивают в Народной милиции

Ранее в понедельник Министерство госбезопасности ДНР сообщило о попытке украинской диверсионной группа попыталась проникнуть в республику на юге. Был подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ДНР.

Кроме того, сообщалось о предотвращении попытки украинских силовиков совершить диверсию на нефтебазе у поселка Еленовка, напоминает «Лента.ру»

