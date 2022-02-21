Песков рассказал о причинах эвакуации населения Донбасса

Эвакуация беженцев с Донбасса в Россию никак не связана с решением западных стран эвакуировать своих дипломатов из Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «здесь нет никакой корреляции», а речь идет о провокационных и агрессивных действиях со стороны вооруженных сил Украины и опасности для жизни мирного населения.