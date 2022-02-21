Песков рассказал о причинах эвакуации населения Донбасса
Эвакуация беженцев с Донбасса в Россию никак не связана с решением западных стран эвакуировать своих дипломатов из Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, «здесь нет никакой корреляции», а речь идет о провокационных и агрессивных действиях со стороны вооруженных сил Украины и опасности для жизни мирного населения.
Песков добавил, что вопрос о возможности эвакуации гражданского населения был поднят со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР. «Там на месте масштаб угрозы ощущается гораздо более явно, чем мы можем себе представить», - сказал представитель Кремля.
18 февраля начался организованный массовый выезд населения из ДНР и ЛНР в Россию из-за обострения ситуации в Донбассе. В основном эвакуируют женщин, детей и пожилых людей. На утро понедельника, 21 февраля, российскую границу пересекли более 61 тысячи жителей самопровозглашенных республик.
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