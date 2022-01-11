«Равноудаление олигархов»: Токаева сравнили с Путиным начала «нулевых»

Президент Казахстана в текущей ситуации должен будет произвести «равноудаление олигархов», как это сделал в свое время Владимир Путин, и закрепить демократические изменения законодательно, предположил ведущий научный сотрудник ИНИОН (Институт научной информации по общественным наукам) РАН Максим Вилисов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг критике наследие первого лидера страны Нурсултана Назарбаева и анонсировал демократические перемены в стране. В том числе, он напомнил о появлении в стране очень богатых «даже по международным меркам» людей и предложил забирать их средства в виде взносов в социальный фонд страны для помощи гражданам. Кроме того, он ввел пятилетний мораторий на повышение зарплат депутатам, членам правительства и акимам.