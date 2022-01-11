«Равноудаление олигархов»: Токаева сравнили с Путиным начала «нулевых»
Президенту Токаеву придется проделать тонкую работу, чтобы отстранить от власти олигархов и провести реальные демократические перемены в стране, считает политолог Максим Вилисов.
Президент Казахстана в текущей ситуации должен будет произвести «равноудаление олигархов», как это сделал в свое время Владимир Путин, и закрепить демократические изменения законодательно, предположил ведущий научный сотрудник ИНИОН (Институт научной информации по общественным наукам) РАН Максим Вилисов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг критике наследие первого лидера страны Нурсултана Назарбаева и анонсировал демократические перемены в стране. В том числе, он напомнил о появлении в стране очень богатых «даже по международным меркам» людей и предложил забирать их средства в виде взносов в социальный фонд страны для помощи гражданам. Кроме того, он ввел пятилетний мораторий на повышение зарплат депутатам, членам правительства и акимам.
«Это можно назвать только началом движения к каким-то новым этапам в развитии Казахстана. С одной стороны, Токаев в сложившейся ситуации должен был это озвучить публично для того, чтобы действительно успокоить общество и призвать его к себе в союзники. Бунт начался с протестов, которые имели социально-экономическую природу. Заявления сами по себе сильные, но их нужно будет еще реализовать, а это будет весьма непросто. Мы видели в процессе беспорядков, что президент не контролировал силовые структуры настолько, что пришлось вызывать ОДКБ. В данном случае всё будет зависеть от того, насколько Токаев сможет создать эффективную команду, чтобы обеспечить реализацию этими богатыми людьми своих обязательств. Плюс надо не забывать, что он будет иметь дело с крупными международными компаниями, которые представлены в Казахстане, там тоже непросто всё сделать. По сути, это то, что в России было в начале правления Путина, 2000-2003 годы. Равноудаление олигархов он должен сделать. Это выбор серьезный очень», - пояснил Вилисов.
По его словам, готовность Токаева пойти навстречу протестующим говорит о многом.
«Это может означать всё, что угодно. Может означать, что он испугался и готов пойти на уступки, чтобы утихомирить процесс, или что он солидаризировался и только ждал внешнего повода, чтобы продвинуть эти идеи внутри правительства, которые раньше он не мог продавить из-за недостаточности политического веса. Есть очень много вариантов, мы можем обсуждать это только по фактическим обстоятельствам. Его заявления показывают, что Токаев давно нацелен на реформы, мы знаем косвенно подтверждения этому, и сейчас он пользуется политическим моментом, чтобы публично всё это зафиксировать. После этого ему нужно будет законодательно это закрепить, и далее реализовать эти решения в административном плане. Здесь потребуется ювелирная работа! Будет беспрецедентное давление со стороны СМИ, в первую очередь западных, и казахстанских СМИ, которые под контролем семьи Назарбаева находятся. Так что я не думаю, что последуют резкие и непредсказуемые действия», - пояснил научный сотрудник.
Вилисов не исключил уголовного преследования приближенных к Назарбаеву, однако подчеркнул, что жесткие меры будут применены только в случае саботажа.
«Скорее всего, он будет выжидать, и только если будет встречаться с саботажем, будет подключать уголовное преследование. Пока что ход сделан, и должен быть ответный ход. Может быть, все возьмут сейчас и присягнут ему очень быстро, и скинутся, и создадут этот фонд, и активно начнут участвовать в социально-ориентированных проектах. Вот если нет – только тогда принуждение возможно. Это необязательно криминальное преследование, это финансовые вещи, возбуждение дел по поводу уклонения от уплаты налогов, финансовых махинаций. Это перспектива этого года, когда новые законодательные механизмы будут внедрены, и вот за их нарушения можно будет привлекать к ответственности, но никак не за прошлые, это будет очень деструктивно», - заключил ученый.
Ранее Токаев назначил нового премьера Казахстана, им стал бывший первый вице-премьер страны Алихан Смаилов. Между сообщением о том, что Токаев предложил его кандидатуру на пост, и объявлением о его назначении прошло всего 15 минут.
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