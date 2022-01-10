«Хотеть не вредно»: Казахстанский оппозиционер не поддержал переименование столицы

Протестующим в первую очередь нужно добиваться экономических перемен, а уж потом переименовывать улицы и города, названные в честь первого президента Казахстана, отметил оппозиционер Амиржан Косанов.

Смена топонимов в Казахстане не являются приоритетом для протестующих, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» журналист, экс-кандидат в президенты Казахстана на выборах в 2019 году Амиржан Косанов.

Ранее бывший генеральный продюсер государственного телеканала «Хабар» Серик Абас-Шах предложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву вернуть столице Казахстана название Астана, а также снести памятники Елбасы (первому президенту Нурсултану Назарбаеву) и обратно переименовать улицы, названные в его честь.

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«Простое переименование ничего не изменит. Хотеть не вредно, но, я думаю, надо быть реалистами. Я считаю, что все-таки, как бы мы не исключали теории заговора, есть определенные договоренности между первым и вторым президентами Казахстана. Поэтому я не думаю, что президент Токаев пойдет на такие шаги. Сейчас в стране очень много тех, кто хочет обратить внимание на какие-то внешние проявления культа. Придет время – и изменят название, может, и в скором времени [это произойдет]. Но я не хотел бы, чтобы то, что сейчас творится в Казахстане, эти трагические события ассоциировались только с какими-то формальными переименованиями. Да, это был бы хороший морально-политический акт, но политика – это серьезная вещь, надо думать об экономике, о том, почему ресурсы сосредоточены в руках узкого круга людей, почему цены регулируют монополисты, которые в свое время приватизировали ресурсы. Партия, созданная Назарбаевым, является монополистом, поэтому у нас протестно настроенные люди выходят на улицы, и этим пользуются радикалы, в том числе и заговорщики, о которых говорит президент Токаев», - объяснил Косанов.

Говоря о влиятельности семьи Назарбаева, оппозиционер напомнил, что для реальной смены власти стране нужно изменить экономические основы.

«Формальные признаки власти не есть гарантия влиятельности, есть и иные рычаги, в том числе и неведомые нам. В первую очередь, это участие в экономике. Бытие определяет сознание. Скажем так, на постсоветском пространстве именно олигархические группы формируют высшие структуры власти, и Казахстан не исключение. Пока эти ресурсы находятся в руках членов семьи Назарбаева, они будут влиять и на формирование власти, вне зависимости от носителя власти, фамилии президента или премьер-министра», - заключил политик.

Ранее глава отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что повторение казахстанского сценария в азиатских государствах СНГ возможно также спонтанно, как и в Казахстане.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:АстанаПереименованиеНазарбаевПротестыКазахстан
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