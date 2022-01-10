«Хотеть не вредно»: Казахстанский оппозиционер не поддержал переименование столицы

Смена топонимов в Казахстане не являются приоритетом для протестующих, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» журналист, экс-кандидат в президенты Казахстана на выборах в 2019 году Амиржан Косанов.

Ранее бывший генеральный продюсер государственного телеканала «Хабар» Серик Абас-Шах предложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву вернуть столице Казахстана название Астана, а также снести памятники Елбасы (первому президенту Нурсултану Назарбаеву) и обратно переименовать улицы, названные в его честь.