Президент Казахстана Токаев назначил нового премьера страны

В первые дни 2022 года на западе Казахстана начались массовые беспорядки из-за резкого увеличения стоимости сжиженного газа. Позже они распространились и на другие города, в том числе на Алма-Ату. Митингующие добавили политические лозунги. Сообщалось о пострадавших как со стороны протестующих, так и со стороны силовиков.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения и заявил о попытке госпереворота. Он обратился в ОДКБ за помощью, после чего в Казахстан прибыли коллективные миротворческие силы. Сейчас ситуация в стране постепенно стабилизируется.

Руководитель отела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что предполагал подобное развитие событий в Казахстане, но считал, что это произойдет примерно через год-полтора.