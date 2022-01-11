Президент Казахстана Токаев назначил нового премьера страны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового премьера республики, сообщает ряд СМИ.
Им стал бывший первый вице-премьер страны Алихан Смаилов. Между сообщением о том, что Токаев предложил его кандидатуру на пост, и объявлением о его назначении прошло всего 15 минут.
Ранее Токаев заявил, что экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2-3 миллиарда.
В первые дни 2022 года на западе Казахстана начались массовые беспорядки из-за резкого увеличения стоимости сжиженного газа. Позже они распространились и на другие города, в том числе на Алма-Ату. Митингующие добавили политические лозунги. Сообщалось о пострадавших как со стороны протестующих, так и со стороны силовиков.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения и заявил о попытке госпереворота. Он обратился в ОДКБ за помощью, после чего в Казахстан прибыли коллективные миротворческие силы. Сейчас ситуация в стране постепенно стабилизируется.
Руководитель отела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что предполагал подобное развитие событий в Казахстане, но считал, что это произойдет примерно через год-полтора.
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