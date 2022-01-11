Пора домой? В России поддержали ранний вывод миротворцев из Казахстана

Ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО Юлия Никитина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в присутствии миротворческого контингента в Казахстане уже нет необходимости.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о выводе с 13 января войск ОДКБ из республики, несмотря на то, что они прибыли в страну только несколько дней назад. По словам Никитиной, «это позитивное развитие событий».