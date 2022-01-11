Пора домой? В России поддержали ранний вывод миротворцев из Казахстана
Политолог Юлия Никитина объяснила, что решение свернуть миссию ОДКБ в Казахстане уже спустя неделю позволит избежать дополнительной критики.
Ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО Юлия Никитина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в присутствии миротворческого контингента в Казахстане уже нет необходимости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о выводе с 13 января войск ОДКБ из республики, несмотря на то, что они прибыли в страну только несколько дней назад. По словам Никитиной, «это позитивное развитие событий».
«Изначально целью миротворцев была защита военной и критической инфраструктуры, такой как аэропорты. Если власти посчитали, что угрозы этой сфере нет, то нет смысла в продолжении миротворческой миссии. Более того, такое скорое решение о выводе миротворческого контингента позволяет предотвратить критику ОДКБ о том, что если войска введены, то они останутся в Казахстане надолго, и это подрывает легитимность организации, потому что она якобы вводит контингент исходя их своих целей, а не из целей правительства республики. Вывод контингента полностью соответствует плану, который был разработан в начале миротворческой операции», - считает она.
Политолог подчеркнула, что сейчас нет оснований для того, чтобы даже часть войск осталась на территории Казахстана.
«Этого не случится, если террористическая операция внутри республики действительно будет завершена в ближайшие дни. Тогда смысла оставлять миротворцев там нет. Здесь решение завязано на властях Казахстана и их уверенности в том, что они самостоятельно могут справиться с любыми внутренними угрозами», - добавила Никитина.
При этом она считает, что быстрый ввод миротворческих сил на территорию Казахстана, особенно в контексте переговоров с США и НАТО, нельзя назвать тренировкой и демонстрацией возможностей для Запада.
«Не стоит связывать эти события. Бывает ситуация идеального шторма, когда совпадают много разных факторов на разных уровнях. Здесь произошло то же самое. И внутри Казахстана на фоне мирных протестов также были действия специально подготовленных вооруженных людей. Одновременно ввод миротворческого контингента, одновременно переговоры России и США. Я бы не стала уходить в сторону теорий заговора и рассматривала бы эти события по отдельности», - заключила Никитина.
Ранее глава отела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что повторение казахстанского сценария в азиатских государствах СНГ возможно так же спонтанно, как и в Казахстане.
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