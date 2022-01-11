Президент Казахстана Токаев ввел пятилетний мораторий на повышение зарплат чиновникам
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел пятилетний мораторий на повышение зарплат депутатам, членам правительства и акимам, сообщает ряд СМИ.
Как отмечалось раньше, зарплаты чиновников в республике составляют около одного миллиона тенге, а акимов - около двух миллионов.
Токаев назвал доходы этой категории госслужащих «достаточными» и посоветовал депутатам мажилиса воспринять эту новость «с пониманием».
Ранее президент Казахстана назначил нового премьера республики. Им стал бывший первый вице-премьер страны Алихан Смаилов. Между заявлением о том, что Токаев предложил его кандидатуру на пост, и объявлением о его назначении прошло всего 15 минут.
Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что события в Казахстане пока рано квалифицировать как провал Службы внешней разведки России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru