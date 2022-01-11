Президент Казахстана Токаев ввел пятилетний мораторий на повышение зарплат чиновникам

Токаев назвал доходы этой категории госслужащих «достаточными» и посоветовал депутатам мажилиса воспринять эту новость «с пониманием».

Ранее президент Казахстана назначил нового премьера республики. Им стал бывший первый вице-премьер страны Алихан Смаилов. Между заявлением о том, что Токаев предложил его кандидатуру на пост, и объявлением о его назначении прошло всего 15 минут.

Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что события в Казахстане пока рано квалифицировать как провал Службы внешней разведки России.