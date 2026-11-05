Поколение инфантилов: Чем рискуют владельцы паспортов с рисунками вместо подписей

Молодые люди, которые несерьезно относятся к подписи в паспорте, впоследствии могут столкнуться с множеством проблем, например, при получении кредитов или при устройстве на работу, сказала НСН Ольга Леткова. 

Сегодня нет четких критериев, как должна выглядеть подпись в паспорте, но рисунки или цифры вместо классической подписи в документе могут причинить его обладателю массу проблем. Об этом НСН заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Зумеры нашли новый способ самовыражения — так, вместо классических подписей в паспортах они рисуют животных и пишут слова. Самой нашумевшей стала подпись в виде числа 67 — отсылка к тренду six seven. Размещенные в интернете скриншоты таких подписей опубликовала «Радиоточка НСН». По словам Летковой, подобные подписи в документах недопустимы, хотя нет и четкого регламента касательно того, как должна выглядеть подпись в паспорте.

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«Специальной регламентации, что из себя должна представлять личная подпись, нет, хотя, конечно, она должна отождествлять гражданина. Трудно однозначно сказать, будут ли рисунки или цифры считаться личной подписью. Если человек в паспорт вместо подписи ставит число 67, тогда он везде должен так расписываться. По паспорту подпись гражданина сверяется в остальных документах. Кроме того, считаю, что подпись все-таки должна состоять из букв, а не рисунков и цифр», — сказала Леткова.

Собеседница НСН добавила, что подобные подписи — свидетельство инфантильности многих современных молодых людей, у которых в будущем может возникнуть множество проблем из-за таких автографов в паспортах.

«Сложности с такой сомнительной подписью могут возникнуть в любом месте: при взятии кредита, при устройстве на работу, при подписании официальных документов. Это говорит о новом поколении инфантильных и незрелых людей, которые все чаще появляются среди молодежи. Это большая социальная проблема, и такие необычные подписи — только часть айсберга», — отметила она.

Ранее в пресс-службе МВД России заявили, что в России при изменении личной подписи гражданам не нужно оформлять новый внутрироссийский паспорт, но ее замена может привести к проблемам при подтверждении личности человека. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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