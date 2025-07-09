«Маленькие сюрпризы» и санкции: Что готовит разочарованный Трамп для России
За последнее время риторика Дональда Трампа в адрес России заметно ужесточилась: Трамп недоволен ходом урегулирования кризиса на Украине, самим Путиным и вдобавок пообещал РФ «маленький сюрприз».
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его «выбора», пишут РИА Новости. Об этом Трамп сообщил на заседании кабинета в Белом доме.
При этом американский лидер уточнил, что «очень пристально» сейчас изучает этот документ, однако подчеркнул, что он опционален.
СОЗРЕЛ ДЛЯ НОВЫХ САНКЦИЙ
Ранее соответствующий законопроект ранее внес сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он подразумевает введение импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые стран, закупающих у России газ, нефть, уран и другие товары.
Чудь позже агентство Bloomberg сообщило, что сенаторы не готовы принять этот законопроект без согласия Трампа. Глава Еврокомиссии Урусула фон дер Ляйен в свою очередь заявила Грэму, что ему необходимо координировать свои действия по введению санкций против России.
При этом в начале июня председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер сообщил, что президент США попросил однопартийцев в Сенате повременить с вынесением законопроекта, ужесточающего санкции против РФ, на голосование.
Напомним, что накануне стало известно о намерении Трампа возобновить поставки военной помощи Украине после перерыва. Так, официальный представитель Минобороны США Шон Парнелл заявил, что Минобороны США направит Украине дополнительное вооружение по указанию президента.
До этого Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сообщил, что Украине необходимо оружие, чтобы Киев мог за себя постоять. Однако он подчеркнул, что речь прежде всего идет об оборонительном вооружении.
ГОТОВИТ «СЮРПРИЗ»?
Примечательно, что заметно ужесточилась и риторика Трампа в адрес его российского коллеги. Так, накануне он заявил, что слышит якобы «много глупостей» от президента России Владимира Путина.
«Мы слышим много глупостей от Путина. Это всегда звучит хорошо, но в итоге бессмысленно», — сказал он. Выступление политика транслировалось на YouTube-канале Белого дома.
Также глава США отметил, что «недоволен» действиями Путина касательно урегулирования украинского конфликта. Однако на вопрос журналиста о том, какие дальнейшие шаги он собирается предпринять для прекращения боевых действий на Украине, Трамп загадочно ответил, что готовит для Путина «маленький сюрприз».
«Я не скажу вам, иначе не получится маленького сюрприза», - заявил Трамп. Трансляцию вел телеканал Fox News.
Вдобавок ко всему глава Штатов признался, то решение украинского конфликта оказалось намного сложнее, чем он думал.
При этом 3 июля российский и американский лидеры провели телефонный разговор, результаты которого также довольно сильно расстроили Трампа. Разговор продлился больше часа и, конечно же, затронул прекращение боевых действий на Украине. Позднее Трамп в беседе с Нетаньяху пожаловался, что разочарован решением России «не останавливаться» в этом конфликте.
По мнению депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, причина недовольства Трампа после разговора с Путиным в том, что он столкнулся с сильной Россией.
«Думаю, что подлинной причиной расстройства Трампа стало осознание, что он имеет дело с сильным президентом сильной страны, которая не сдаст свои национальные интересы…», - заявил он РИА Новости.
Издание Sohu в свою очередь пишет, что телефонный разговор с Путиным пошел не по плану США и стал неожиданностью для Трампа. Журналисты издания подчеркивают, что в Штатах недооценили решимость российского лидера.
УГРОЗЫ В АДРЕС БРИКС
Вдобавок ко всему на днях Трамп написал в своих соцсетях, что введет дополнительные торговые пошлины в размере 10% для стран, входящих в БРИКС и тех, которые поддерживают политику БРИКС. Напомним, что странами-основательницами объединения являются Бразилия, Россия, Индия и Китай. Сегодня же туда входят десять государств.
По мнению политолога-американиста Константин Блохина, этот жест Трампа не направлен против РФ, так как БРИКС у Трампа в большей степени ассоциируется с Китаем. Более того, Блохин уверен, что санкционное давление на Россию наоборот ослабевает.
«Россию это затрагивает уже опосредованно. Но очевидно, что одновременно с этим происходит снижение санкционного давления. Некоторые компании выводятся из-под санкций, например, тот же проект в Венгрии по постройке нашей атомной электростанции. Риторика, скорее всего, будет крайне жесткая, но на деле санкционное давление со стороны США в отношении России ослабевает», - заявил он НСН.
В свою очередь академик РАН Василий Михеев в беседе с НСН выразил уверенность, что такие угрозы в адрес БРИКС - это просто политический жест, который не окажет реального эффекта, Китая он не коснется.
«Я думаю, принципиального значения это иметь не будет. Это, скорее, политический шаг. Видимо, это было заранее подготовлено, поскольку БРИКС уже давно хочет создать какую-то параллельную экономическую систему, а Трампу это не нравится. Китай уже договорился о своих пошлинах и заключил сделку с США, Индия тоже на подходе… это такое американское «попугивание», - считает Михеев.
Накануне зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев проехался по американскому президенту в своем Telegram-канале. Он заявил, что «американец снова катается на своих любимых политических качелях», но это никак не повлияет на ход и цели спецоперации.
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