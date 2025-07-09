ГОТОВИТ «СЮРПРИЗ»?

Примечательно, что заметно ужесточилась и риторика Трампа в адрес его российского коллеги. Так, накануне он заявил, что слышит якобы «много глупостей» от президента России Владимира Путина.

«Мы слышим много глупостей от Путина. Это всегда звучит хорошо, но в итоге бессмысленно», — сказал он. Выступление политика транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

Также глава США отметил, что «недоволен» действиями Путина касательно урегулирования украинского конфликта. Однако на вопрос журналиста о том, какие дальнейшие шаги он собирается предпринять для прекращения боевых действий на Украине, Трамп загадочно ответил, что готовит для Путина «маленький сюрприз».

«Я не скажу вам, иначе не получится маленького сюрприза», - заявил Трамп. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Вдобавок ко всему глава Штатов признался, то решение украинского конфликта оказалось намного сложнее, чем он думал.

При этом 3 июля российский и американский лидеры провели телефонный разговор, результаты которого также довольно сильно расстроили Трампа. Разговор продлился больше часа и, конечно же, затронул прекращение боевых действий на Украине. Позднее Трамп в беседе с Нетаньяху пожаловался, что разочарован решением России «не останавливаться» в этом конфликте.

По мнению депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, причина недовольства Трампа после разговора с Путиным в том, что он столкнулся с сильной Россией.

«Думаю, что подлинной причиной расстройства Трампа стало осознание, что он имеет дело с сильным президентом сильной страны, которая не сдаст свои национальные интересы…», - заявил он РИА Новости.

Издание Sohu в свою очередь пишет, что телефонный разговор с Путиным пошел не по плану США и стал неожиданностью для Трампа. Журналисты издания подчеркивают, что в Штатах недооценили решимость российского лидера.