Вместе с тем он объяснил, почему картины итальянца нельзя сравнивать с заполонившим интернет контентом 18+, и рассказал, кто привез в нашу страну фильм «Калигула».

«Одно дело смотреть кино на компьютере, а другое – смотреть тот же фильм "Калигула" на большом экране. Его привез в свое время директор Института культурологии, президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов. Это совершенно другое восприятие. Причем показывали "Калигулу" в кино не в версии Тинто Брасса, а в версии Боба Гуччоне. Это разные фильмы, там почти на час разнится хронометраж», - заключил собеседник НСН.

Кинокритик Роман Григорьев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что фильм Кристофера Нолана «Одиссея» снесет все границы и рамки, после чего ведущие голливудские режиссеры с ужасом поймут, «что они ничтожество».

