На грани фола «по приколу»: Шнейдеров рассказал, как Тинто Брасс поразил его при знакомстве
Давид Шнейдеров рассказал НСН, как Тинто Брасс прочел ему при встрече лекцию о Довженко и раскрыл подробности «идиотской истории» про переделку «Калигулы».
Режиссер Тинто Брасс был человеком энциклопедических знаний, а эротику на грани порнографии снимал «ради прикола», заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Культовый итальянский режиссер Тинто Брасс скончался 4 ноября в возрасте 93-х лет. Мэтр эротического кинематографа прославился картинами «Калигула», «Салон Китти», «Миранда», «Паприка», «Нарушая запреты» и другими. Шнейдеров рассказал, чем его поразило знакомство с Брассом.
«Я был лично знаком с Тинто Брассом и он впечатлил меня при первой же встрече. Я ему задал вопрос, почему он сам пишет сценарий для своих фильмов? На что Брасс ухмыльнулся и сказал: "Разве не ваш Пудовкин это придумал?" Я спросил, в каком смысле? Он мне рассказал про идею Пудовкина, что режиссер должен сам писать сценарий для своих фильмов. Затем прочел мне краткую лекцию по разнице в монтаже раннего и позднего Довженко. Брасс был человеком энциклопедических знаний», - подчеркнул кинокритик.
По его словам, у Брасса был хороший вкус и ему было «по приколу» снимать и сниматься в кино на грани.
«Он абсолютно сознательно снимал эротику на грани фола, на грани порнографии. Он с удовольствием снимался в этих фильмах. Ему это было по приколу, ему нравилось. Он мне подробно рассказывал трагическую и совершенно идиотскую историю с фильмом «Калигула», который переделал продюсер Боб Гуччоне (добавивший в фильм реальные порнографические сцены без ведома режиссера – прим. НСН). Он был человеком удивительного ума, удивительной культуры и тонкости, но любил снимать обнаженных девушек. У него был хороший вкус. Никто в этом жанре не достиг таких высот. Его фильмы "Все леди делают это", "Подглядывающий", "Калигула" - абсолютно выдающиеся произведения в своем жанре», - признал Шнейдеров.
Вместе с тем он объяснил, почему картины итальянца нельзя сравнивать с заполонившим интернет контентом 18+, и рассказал, кто привез в нашу страну фильм «Калигула».
«Одно дело смотреть кино на компьютере, а другое – смотреть тот же фильм "Калигула" на большом экране. Его привез в свое время директор Института культурологии, президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов. Это совершенно другое восприятие. Причем показывали "Калигулу" в кино не в версии Тинто Брасса, а в версии Боба Гуччоне. Это разные фильмы, там почти на час разнится хронометраж», - заключил собеседник НСН.
Кинокритик Роман Григорьев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что фильм Кристофера Нолана «Одиссея» снесет все границы и рамки, после чего ведущие голливудские режиссеры с ужасом поймут, «что они ничтожество».
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