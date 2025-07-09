«Под кровать не спрячемся»: Сенатора Климова не испугали угрозы Трампа бомбить Москву
Всплывшая угроза Трампа годичной давности нацелена на то, чтобы испортить выстраивание отношений между Россией и США, заявил НСН сенатор Андрей Климов.
Слова президента США о желании разбомбить Москву из-за конфликта на Украине связаны с его излишней эмоциональностью, направлены на американского избирателя, а сейчас призваны помешать восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном, заявил НСН заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
CNN опубликовал аудиозаписи, сделанные в 2024 году во время предвыборных мероприятий тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа, на которых он рассказывает спонсорам, что отговаривал российского президента Владимира Путина от начала военных действий против Украины, пригрозив «разбомбить Москву к чертям». По словам республиканца, Путин поверил ему «на 10%». Когда именно состоялась эта беседа, политик не уточнил.
«Нам сообщают новость, которой, видимо, год. Вы понимаете, для чего это делается? Пусть опубликуют еще, что Трамп сказал в детском саду. Вы думаете, Трамп приглядывается, кто как у нас моргнул, кто что сказал год назад или сейчас - ничего подобного. Он делает то, что ему выгодно в данный конкретный момент, исходя из того, какая политическая ситуация внутри США, а не у нас. Мы пытаемся расшифровать знаки, которые подает американский президент своему политическому истеблишнему, своим избирателям, и на этом еще что-то там выстраивать. Нам вообще не стоит ни его, ни кого-нибудь еще так воспринимать, чтобы потерять аппетит и спрятаться под кровать. Конечно, профессионалы должны изучать это, контролировать, думать», - считает Климов.
Старые высказывания Трампа публикуются сейчас, как предположил сенатор, чтобы помешать выстраиванию отношений между Россией и США.
«Сейчас мы восстанавливаем более-менее нормальные дипломатические отношения США, идет очень сложный процесс. Речь идет не о великолепных отношениях, а более-менее нормальных. Этим занимаются каждый день наши дипломаты. Кто-то хочет этому помешать. Причем то, что мы делаем в части восстановления, это просто для того, чтобы мир, не дай Бог, не впал в ядерную катастрофу. То, что мы делаем, выгодно и американцами, и нашему государству. Но процесс сложный, длинный, не такой эффектный для ток-шоу. Там много чего предстоит сделать, слишком много дров мы ломали. Тут можно и нужно договариваться. В этом случае все будет идти в цивилизованном русле», - полагает член Совфеда.
Климов подтвердил, что продолжаются переговоры о восстановлении дипломатических связей и прямых перелетов между Россией и США. Что касается урегулирования российско-украинского конфликта, то сенатор ни о каком прогрессе не сообщил.
«Почему бы прямые перелеты не восстановить, чтобы дипломаты, деловые люди могли нормально общаться. Трамп это признает, и наш президент. И это далеко не только про Украину. Что касается Украины - это не война Трампа, она ему досталась наследством. Он не знает, как от нее отделаться. Он из-за этого бесится, теряет самообладание. Вот такой человек, но он президент Соединенных Штатов Америки. И в этом смысле наше руководство очень мудро поступает: не вступает в полемику по таким проявлениям, а настойчиво продолжает работать над тем, чтобы где можно нормализовать отношения», - добавил Климов.
За последнее время риторика Дональда Трампа в адрес России заметно ужесточилась: президент США недоволен ходом урегулирования кризиса на Украине, самим Путиным и вдобавок пообещал РФ «маленький сюрприз».
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