Слова президента США о желании разбомбить Москву из-за конфликта на Украине связаны с его излишней эмоциональностью, направлены на американского избирателя, а сейчас призваны помешать восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном, заявил НСН заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

CNN опубликовал аудиозаписи, сделанные в 2024 году во время предвыборных мероприятий тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа, на которых он рассказывает спонсорам, что отговаривал российского президента Владимира Путина от начала военных действий против Украины, пригрозив «разбомбить Москву к чертям». По словам республиканца, Путин поверил ему «на 10%». Когда именно состоялась эта беседа, политик не уточнил.

«Нам сообщают новость, которой, видимо, год. Вы понимаете, для чего это делается? Пусть опубликуют еще, что Трамп сказал в детском саду. Вы думаете, Трамп приглядывается, кто как у нас моргнул, кто что сказал год назад или сейчас - ничего подобного. Он делает то, что ему выгодно в данный конкретный момент, исходя из того, какая политическая ситуация внутри США, а не у нас. Мы пытаемся расшифровать знаки, которые подает американский президент своему политическому истеблишнему, своим избирателям, и на этом еще что-то там выстраивать. Нам вообще не стоит ни его, ни кого-нибудь еще так воспринимать, чтобы потерять аппетит и спрятаться под кровать. Конечно, профессионалы должны изучать это, контролировать, думать», - считает Климов.