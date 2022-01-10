«Рано срывать погоны»: У России был «план Б» на мятеж в Казахстане
Евгений Норин призвал не «гнать в Зимбабве» разведчиков, которые якобы «проспали» подготовку беспорядков в Казахстане.
События в Казахстане пока рано квалифицировать как провал Службы внешней разведки России, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что январские беспорядки в Казахстане «стали неожиданностью для всех» - и для Нур-Султана, и для Москвы, и для ОДКБ.
«Сейчас очень мало конкретной информации о том, что там сейчас фактически происходит, кто эти люди, которые устраивают бунт, кто за ними стоит, каков вообще расклад сил. Поэтому сейчас нельзя говорить, что это провал разведки или, что она сработала отлично. В случае с Казахстаном фактических данных настолько мало, что неверно делать выводы и выносить суждения, кто тут молодец, а с кого надо срывать погоны и гнать послом в Зимбабве. Так что на счет разведки я бы пока воздержался от уверенных суждений. Все будет ясно позднее», - сказал Норин.
По его мнению, реакция России на события в Казахстане доказывает наличие у Москвы особого «Плана Б».
«Ситуация в Казахстане, похоже, стала неожиданностью для всех, включая самих казахов. Например, насколько недееспособными окажутся службы безопасности Казахстана в той же Алма-Ате не ожидал никто, включая самих этих людей. Подобные истории иногда разворачиваются довольно неожиданно и непредсказуемо, и вопрос не только в том, чтобы предугадать, будет ли вспышка насилия или нет, а в том, есть ли «План Б», который существует на случай, если что-то случится, готовы ли мы к тому, что какая-то угроза начнет реализовываться. Судя по всему, у нас такой «План Б» был, потому что реакция России оказалась очень быстрой», - пояснил военный историк.
Он также напомнил, что зачастую данные разведки просто игнорируются.
«Надо понимать специфику работы разведки. Сама по себе она не может принимать решения, она предоставляет информацию о возможных сценариях развития событий. В мировой истории известно огромное количество случаев, когда разведка сообщала некие сведения, но они игнорировались, потому что «не ложились» на уже сложившиеся представления о ситуации», - рассказал эксперт.
Норин также усомнился в том, что события в Казахстане имеют чисто «внешний характер», о чем говорил президент этой страны.
«Внутренняя казахская кухня чрезвычайно сложная. Это большая страна с очень разными регионами, неравномерно распределенным населением, которое совершенно не гомогенно. Насколько это инспирировано извне или поднято изнутри, это уже вопрос к казахской контрразведке. Не бывает массовых бунтов, целиком инспирированных извне. Извне можно инспирировать государственный переворот. Если у вас огромная толпа, причем в разных городах, скорее всего, это в основном какие-то внутренние проблемы. Мы же не можем говорить, что там только какие-то террористические ячейки бунтуют, а в остальном – растворение воздуха, там все явно гораздо сложнее», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что в стране была предпринята попытка совершить государственный переворот, подготовка к которому велась давно.
«Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы», — сказал в этой связи Токаев.
Со своей стороны, президент России Владимир Путин заявил 10 января, что в Казахстане произошла «агрессия международного терроризма» с участием банд боевиков, которые прошли подготовку в зарубежных центрах и «явно имеют опыт боевых действий в горячих точках». По его словам, в ходе беспорядков в Казахстане «активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов».
Экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай ранее говорил «Радиоточке НСН», что в Казахстане происходит «оранжевая революция по украинскому сценарию».
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