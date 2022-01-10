«По щелчку пальцев»: В России казахский сценарий сравнили с переворотами в Киргизии

«Еще за неделю до протестов Казахстан рассматривался, как стабильное, да, имеющее проблемы, но решаемые, государство. По тому, что мы наблюдали на видео из Алма-Аты в начале января, видно, что все это оказалось иллюзией. Буквально по щелчку пальца страна, которая казалась стабильной, продемонстрировала, что недалеко ушла от Киргизии, где силовые перевороты являются уже национальным брендом. Большие нефтяные доходы, профессиональная работа спецслужб оказались шелухой. Теперь руководитель КНБ сидит в СИЗО, и не понятно, что с ним будет: то ли какой-то сердечный приступ, то ли выяснится, что он вообще не при делах», - подчеркнул он.

Ранее казахстанский политолог Андрей Чеботарёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что заговор или сознательное бездействие руководства КНБ привели к дестабилизации обстановки в Казахстане.

