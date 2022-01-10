«По щелчку пальцев»: В России казахский сценарий сравнили с переворотами в Киргизии
Политолог Андрей Грозин назвал «шелухой» большие нефтяные доходы и профессиональную работу казахских спецслужб после начала протестов в республике.
Руководитель отела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что напряженная ситуация в Казахстане затянется примерно на год-полтора.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что события в Казахстане стали неожиданностью для всех. Грозин подтвердил, что никто ни не мог предсказать ничего подобного даже в конце 2021 года.
«Еще за неделю до протестов Казахстан рассматривался, как стабильное, да, имеющее проблемы, но решаемые, государство. По тому, что мы наблюдали на видео из Алма-Аты в начале января, видно, что все это оказалось иллюзией. Буквально по щелчку пальца страна, которая казалась стабильной, продемонстрировала, что недалеко ушла от Киргизии, где силовые перевороты являются уже национальным брендом. Большие нефтяные доходы, профессиональная работа спецслужб оказались шелухой. Теперь руководитель КНБ сидит в СИЗО, и не понятно, что с ним будет: то ли какой-то сердечный приступ, то ли выяснится, что он вообще не при делах», - подчеркнул он.
Ранее казахстанский политолог Андрей Чеботарёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что заговор или сознательное бездействие руководства КНБ привели к дестабилизации обстановки в Казахстане.
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