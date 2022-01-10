Путин: В Казахстане применялись «майданные технологии»

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе январских беспорядков в Казахстане использовались «майданные» технологии.

«Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов», - сказал Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Бандиты или революционеры. Кто устраивает беспорядки в Казахстане?

По его словам, события в этой стране – «не первая и не последняя попытка вмешательства извне», а ОДКБ сумела поставить заслон международным террористам.

Ранее экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в Казахстане происходит «оранжевая революция по украинскому сценарию».

Со 2 января в Казахстане начались акции протеста, поводами для которых стало повышение цен на сжиженный газ. Они переросли в беспорядки, в частности, в Алма-Ате вооруженные демонстранты захватывали административные здания и грабили магазины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал беспорядки попыткой государственного переворота.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МайданВладимир ПутинКазахстан
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