Путин: В Казахстане применялись «майданные технологии»
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе январских беспорядков в Казахстане использовались «майданные» технологии.
«Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов», - сказал Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
По его словам, события в этой стране – «не первая и не последняя попытка вмешательства извне», а ОДКБ сумела поставить заслон международным террористам.
Ранее экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в Казахстане происходит «оранжевая революция по украинскому сценарию».
Со 2 января в Казахстане начались акции протеста, поводами для которых стало повышение цен на сжиженный газ. Они переросли в беспорядки, в частности, в Алма-Ате вооруженные демонстранты захватывали административные здания и грабили магазины.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал беспорядки попыткой государственного переворота.
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