Рубио: Поведение Зеленского расстроило Трампа
Неблагодарность Владимира Зеленского расстроила американского лидера Дональда Трампа, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж.
По его словам, недовольство главой Белого дома президентом Украины это в некоторых случаях вполне справедливо.
«Мы беспокоимся об Украине, потому что это имеет последствия для наших союзников и для всего мира»,- пояснил глава Госдепа.
Ранее глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что украинцы презирают Зеленского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru