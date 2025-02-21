Рубио: Поведение Зеленского расстроило Трампа

Неблагодарность Владимира Зеленского расстроила американского лидера Дональда Трампа, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж.

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По его словам, недовольство главой Белого дома президентом Украины это в некоторых случаях вполне справедливо.

«Мы беспокоимся об Украине, потому что это имеет последствия для наших союзников и для всего мира»,- пояснил глава Госдепа.

Ранее глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что украинцы презирают Зеленского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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