Нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского точно не оставят на Украине и тем более у власти, так как он слишком много знает и невыгоден США. Об этом в беседе с НСН рассказал глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

В США уже на протяжении нескольких месяцев говорят о необходимости выборов и смены руководства на Украине. Однако в случае их проведения у американского президента Дональда Трампа нет однозначного предпочтительного кандидата, пишет газета New York Post. При этом собеседник газеты отметил, что в окружении Трампа относятся к Владимиру Зеленскому негативно. Рогов уточнил, что Зеленский очень много знает о коррупционных преступлениях экс-лидера США Джо Байдена.