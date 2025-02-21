«Конец в воду»: Рогов заявил, что Европа не будет «отбивать» Зеленского у США

Мало того, что Владимир Зеленский был замешан в коррупционных схемах Джо Байдена, он еще и является агентом разведки MI 6 Великобритании, так что США будут искать способ избавиться от него, заявил НСН Владимир Рогов.

Нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского точно не оставят на Украине и тем более у власти, так как он слишком много знает и невыгоден США. Об этом в беседе с НСН рассказал глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

В США уже на протяжении нескольких месяцев говорят о необходимости выборов и смены руководства на Украине. Однако в случае их проведения у американского президента Дональда Трампа нет однозначного предпочтительного кандидата, пишет газета New York Post. При этом собеседник газеты отметил, что в окружении Трампа относятся к Владимиру Зеленскому негативно. Рогов уточнил, что Зеленский очень много знает о коррупционных преступлениях экс-лидера США Джо Байдена.

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«Будущее у Зеленского многовариантное и не радужное. Надо понимать, что Зеленский разозлил Трампа и его команду своим поведением и непослушанием. При этом он очень много знает о преступлениях и коррупционной составляющей режима Байдена: именно через него шло обналичивание средств, финансирование демократической партии и глобалистов за счет бюджетных денег США. Понятно, что в случае, если его припрут к стенке, он все расскажет. Поэтому Зеленский для западных элит в целом очень напоминает конец, который обычно кидают в воду. Единственное, может быть, Трамп сперва захочет получить от него все данные», - заявил он.

По словам Рогова, поддержка Европы тоже очень хрупка и непостоянна, так как слишком многое стоит на кону, чтобы европейцы входили в серьезную конфронтацию со Штатами из-за фигуры Зеленского.

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«Я думаю, мы еще увидим и санкции по отношению к Зеленскому, и уголовное дело по убийству гражданина США Гонсало Лиры, а это было именно убийство в тюрьме. Это только первая «пасхалка» Зеленскому, что дальше его ждут очень «веселые» дела. Европа не самодостаточная, чтобы идти на такой открытый конфликт, защищая Зеленского. Поддержка Эммануэля Макрона очень переменчивая с учетом его нетрадиционных страстей и постоянных скандалов. Слишком высока цена вопроса, чтобы за него биться. Все-таки не секрет, что Зеленский является агентом MI6. Но MI6 никогда за своих агентов не отвечала. Так что то, что он останется в Киеве, – это исключено. Он зашел слишком далеко, и инстинкт сохранения у него отсутствует», - подытожил он.

Рогов упомянул журналиста и блогера Гонсало Лиру - критика режима Зеленского, который был заключенным в украинской тюрьме. В 2023 году Лира заболел двусторонней пневмонией. По свидетельству отца Лиры, администрация тюрьмы попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Несмотря на требования отца к американскому посольству в Киеве вмешаться в ситуацию, журналист позднее скончался. В январе 2024 года факт его смерти подтвердил госдепартамент США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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