«Скрывают информацию»: Вышедшие с «Азовстали» мирные жители не знали о гумкоридорах
На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе все еще находятся мирные жители, однако бои вокруг комбината вновь возобновились.
На заводе «Азовсталь» в Мариуполе продолжаются бои. При этом, по сообщениям РИА Новости, на территории предприятия все еще осталось около 200 мирных граждан, которых не удалось эвакуировать в предыдущие дни.
Как сообщил представитель штаба операции по освобождению завода, покинувшие «Азовсталь» мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гумкоридорах, ни о готовившейся эвакуации, так как удерживающие их боевики скрывали информацию.
Точное число находящихся в подвалах завода гражданских неизвестно, однако, как сообщают российские военнослужащие, среди них много людей, нуждающихся в медицинской помощи. О том, что в заводских бункерах скрываются около 170 раненых, в ночь на 4 мая заявил и глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Тогда же он обвинил украинскую сторону в затягивании переговоров по эвакуации.
«У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время», — заявил политик, обратившись к одному из командиров полка «Азов» (запрещен в РФ).
С 1 мая в ходе гуманитарных коридоров, организованных российской стороной при посредничестве ООН, в несколько подходов удалось вывезти из опасной зоны более 200 человек. Часть из них направились на подконтрольные Киеву земли, где их встретили представители ООН и Красного Креста, другая часть жителей выехала на территорию Донецкой Народной Республики. Эвакуацию проводили по гуманитарному коридору в «режиме тишины» силами подразделений российских ВС и Народной милиции ДНР.
«Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь», - сообщили в российском Минобороны.
Накануне, 4 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг данные о штурме «Азовстали». По его словам, вооруженные силы РФ лишь подавляют попытки противника выйти на огневые позиции.
О том, что подразделения Донецкой народной республики ведут огонь из гаубиц и РСЗО по комбинату «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил накануне и корреспондент канала Минобороны РФ «Звезда». По его информации, применяется беспокоящий огонь, чтобы украинские формирования «не могли вылезти из катакомб».
В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия контролирует Мариуполь. По словам главы военного ведомства, на взятых российскими военными под контроль территориях Донбасса и Украины налаживается мирная жизнь, среди населенных пунктов министр указал и Мариуполь.
Операция по взятию Мариуполя войсками ВС РФ и силами ДНР заканчивается, но не одномоментно, отметил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его мнению, причина в запрете президента Владимира Путина на штурм завода.
«Заканчивается операция в Мариуполе, но не одномоментно. Путин дал приказ не штурмовать («Азовсталь» - прим. НСН) – никто и не штурмует, дает возможность выходить мирным гражданам, хотя пытались выскакивать из окружения и военные. Просто сейчас ведется огонь по тем боевикам, которые поднялись на поверхность, и начали воевать. Вот и все. А так – их решили взять измором. Пусть умрут с голоду-холоду и без воды», - пояснил военный эксперт.
Также Прохватилов предположил, что отказ от полномасштабного штурма завода связан с желанием руководства России сохранить предприятие, а также с нахождением в укрытиях высокопоставленных иностранных военных. В противном случае территорию завода уже уничтожили бы.
«Во времена Великой Отечественной эту территорию разбомбили бы, сравняли огненным валом с землей. Но, мне кажется, российские военные хотят сберечь завод и захватить тех высокопоставленных иностранных военных, которые там прячутся. Может быть, из-за этого все мировые лидеры уговаривали наше командование их выпустить. Не было бы этого фактора, можно было бы все быстро там разбомбить», - добавил он.
Среди мировых лидеров, которые активно вовлечены в переговоры вокруг «Азовстали», остается президент Франции Эммануэль Макрон. Так, 3 мая он призвал российского президента обеспечить продолжение эвакуации людей с завода «Азовсталь». Однако эти разговоры не оказывают сильного давления на развитие ситуации.
Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположила, что Макрон не понимает позицию Путина и не готов прекратить поставки вооружения Украине, хотя и действительно пытается помочь в завершении конфликта.
«Думаю, в России отдают себе отчет в том, что информация о событиях на Украине, во Франции и в РФ совершенно различная. Информационный фон просто другой. А Эммануэль Макрон должен считаться с настроениями общества, при том, что они не едины во Франции по поводу этого конфликта. Информация другая, поэтому политические заявления президента России об Украине лидерами европейских стране не очень воспринимаются – у них иные вводные, они верят в другое. Но в отличие от американских правящих кругов, Макрон хочет завершить конфликт», - пояснила профессор.
Ранее стало известно, что Парада Победы и акции «Бессмертный полк» в 2022 году в Донецке или Луганске не будет. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, который посетил Мариуполь.
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