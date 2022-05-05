«Скрывают информацию»: Вышедшие с «Азовстали» мирные жители не знали о гумкоридорах

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе продолжаются бои. При этом, по сообщениям РИА Новости, на территории предприятия все еще осталось около 200 мирных граждан, которых не удалось эвакуировать в предыдущие дни.

Как сообщил представитель штаба операции по освобождению завода, покинувшие «Азовсталь» мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гумкоридорах, ни о готовившейся эвакуации, так как удерживающие их боевики скрывали информацию.

Точное число находящихся в подвалах завода гражданских неизвестно, однако, как сообщают российские военнослужащие, среди них много людей, нуждающихся в медицинской помощи. О том, что в заводских бункерах скрываются около 170 раненых, в ночь на 4 мая заявил и глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Тогда же он обвинил украинскую сторону в затягивании переговоров по эвакуации.