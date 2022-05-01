Украина закрыла часть портов на Черном и Азовском морях

Приказом Министерства инфраструктуры Украины закрыты морские порты Бердянска, Херсона, Мариуполя и Скадовска, сообщает агентство «РБК-Украина».

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Документ принят в связи с тем, что Украина не имеет возможности обслуживать суда и пассажиров, обеспечивать безопасность судоходства и соблюдать требования международных договоров Украины, передает ТАСС.

Введенные ограничения будут действовать «до восстановления украинской стороной контроля» на территориях, отмечает Газета.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретСудноУкраина
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