Украина закрыла часть портов на Черном и Азовском морях
1 мая 202211:10
Приказом Министерства инфраструктуры Украины закрыты морские порты Бердянска, Херсона, Мариуполя и Скадовска, сообщает агентство «РБК-Украина».
Документ принят в связи с тем, что Украина не имеет возможности обслуживать суда и пассажиров, обеспечивать безопасность судоходства и соблюдать требования международных договоров Украины, передает ТАСС.
Введенные ограничения будут действовать «до восстановления украинской стороной контроля» на территориях, отмечает Газета.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru