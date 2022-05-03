В ООН заявили, что не знают точного числа гражданских на заводе «Азовсталь»
3 мая 202219:50
В ООН заявили, что не знают, сколько гражданских людей остаётся на территории завода «Азовсталь». Такое заявление сделала координатор ООН на Украине Оснат Лубрани, передаёт ТАСС.
Ранее 1 мая президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе началась эвакуация мирных граждан.
Совет Безопасности ООН 5 мая проведет заседание по ситуации на Украине. Председателем заседания будут США.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru