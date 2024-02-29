Шольц заявил, что НАТО не является стороной конфликта на Украине
29 февраля 202401:01
Глава правительства Германии Олаф Шольц отрицает, что Североатлантический альянс выступает одной из сторон в конфликте на Украине, сообщает «РЕН ТВ».
«НАТО не является и не будет стороной войны», – заявил канцлер. По его словам, члены Альянса единодушны в нежелании превращать конфликт на Украине в войну между Россией и НАТО. Шольц отметил, что войска ФРГ не будут задействованы в конфликте.
Ранее Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru