Шольц заявил, что НАТО не является стороной конфликта на Украине

Глава правительства Германии Олаф Шольц отрицает, что Североатлантический альянс выступает одной из сторон в конфликте на Украине, сообщает «РЕН ТВ».

Шольц заявил, что Германия готовит новый военный пакет помощи Украине

«НАТО не является и не будет стороной войны», – заявил канцлер. По его словам, члены Альянса единодушны в нежелании превращать конфликт на Украине в войну между Россией и НАТО. Шольц отметил, что войска ФРГ не будут задействованы в конфликте.

Ранее Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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