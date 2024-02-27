Лавров сравнил Макрона с Наполеоном

Более 110 инновационных проектов протестированы в больницах Москвы Число маршрутов речного транспорта в Москве к 2030 году увеличат до семи Деловой квартал построят на месте бывшей промзоны в Хорошевском районе Новый вестибюль на станции метро «Домодедовская» откроют в 2025 году Дворцы и центры творчества Москвы подготовили программу на Масленицу