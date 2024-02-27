Лавров сравнил Макрона с Наполеоном

Президент Франции Эммануэль Макрон «не оставляет планов Наполеона», говоря о создании коалиции по поставке бомб и ракет украинской армии. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Он не оставляет планов Наполеона», - сказал Лавров.

Ранее Макрон по итогам пресс-конференции по поддержке Киева заявил, что Евросоюз создаст коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Французский лидер пообещал привлечь к работе в рамках коалиции все страны, у которых имеются соответствующие возможности с обеспечением поставок вооружений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эммануэль МакронСергей Лавров

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