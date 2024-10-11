Минфин США объявил о санкциях против нефтяного сектора Ирана

Санкции нацелены на ограничение финансирования иранской ядерной программы и развитие ракетных технологий, отметил госсекретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что США предпринимают шаги для пресечения потока доходов, которые иранский режим использует для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет.

Блинкен добавил, что Вашингтон также стремится ограничить поддержку, оказываемую Ираном своим партнерам, и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».

