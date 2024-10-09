Камала Харрис оскорбила лидеров Венгрии, Китая и КНДР
Вице-президент США, кандидат на пост главы государства Камала Харрис допустила оскорбительные высказывания в адрес лидеров Венгрии, Китая, КНДР. Об этом она заявила в эфире телеканала CBS.
Политик ответила ведущему, отметившему, что соперник Харрис в президентской гонке экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп «любит говорить о тесных связях» с премьером Венгрии Виктором Орбаном, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
«Диктаторы, авторитарные руководители и люди, которых хорошо описывали, как убийц», — указала Харрис в ответ на реплику ведущего.
Ранее Камала Харрис оскорбительно высказалась о президенте РФ Владимире Путине, назвав российского лидера «диктатором», напоминает 360.ru.
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