МИД России посоветовал Южной Корее не пренебрегать предупреждениями КНДР

Южной Корее следует внимательно отнестись к предупреждениям Северной Кореи, которые связаны с распространением листовок беспилотниками Сеула. Соответствующее заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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По ее словам, действия Сеула — не что иное, как «грубое посягательство на суверенитет КНДР». Захарова посоветовала властям Южной Кореи не нагнетать обстановку своими провокациями, которые могут привести к вооруженным инцидентам.

Официальный представитель МИД России заявила, что Москва сделает все возможное, чтобы не допустить обострения противостояния Пхеньяна и Сеула, «в том числе на основе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР».

Ранее в МИД КНДР сообщили, что Северная Корея приведет на границе с Южной Кореей в полную готовность наступательные средства.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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