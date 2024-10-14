МИД России посоветовал Южной Корее не пренебрегать предупреждениями КНДР

По ее словам, действия Сеула — не что иное, как «грубое посягательство на суверенитет КНДР». Захарова посоветовала властям Южной Кореи не нагнетать обстановку своими провокациями, которые могут привести к вооруженным инцидентам.

Официальный представитель МИД России заявила, что Москва сделает все возможное, чтобы не допустить обострения противостояния Пхеньяна и Сеула, «в том числе на основе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР».

Ранее в МИД КНДР сообщили, что Северная Корея приведет на границе с Южной Кореей в полную готовность наступательные средства.

