Глава МИД Ирана заявил об «абсолютной готовности» к войне

Иран стремится к миру, но «абсолютно готов» к войне, заявил в ходе пресс-конференции в Багдаде министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Слова главы ведомства опубликованы в Telegram-канале правительства исламской республики.

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По словам Аракчи, Тегеран будет стремиться установить мир в секторе Газа и Ливане. Он заверил, что исламская республика не стремится к росту напряженности, но готова к любому развитию событий.

«Мы абсолютно готовы к состоянию войны, не боимся войны», - сказал глава МИД Ирана.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что республика не отказалась от плана ответного удара по Ирану в связи с недавней ракетной атакой со стороны Тегерана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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