Глава МИД Ирана заявил об «абсолютной готовности» к войне

По словам Аракчи, Тегеран будет стремиться установить мир в секторе Газа и Ливане. Он заверил, что исламская республика не стремится к росту напряженности, но готова к любому развитию событий.

«Мы абсолютно готовы к состоянию войны, не боимся войны», - сказал глава МИД Ирана.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что республика не отказалась от плана ответного удара по Ирану в связи с недавней ракетной атакой со стороны Тегерана, передает «Радиоточка НСН».

