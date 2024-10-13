Глава МИД Ирана заявил об «абсолютной готовности» к войне
Иран стремится к миру, но «абсолютно готов» к войне, заявил в ходе пресс-конференции в Багдаде министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Слова главы ведомства опубликованы в Telegram-канале правительства исламской республики.
По словам Аракчи, Тегеран будет стремиться установить мир в секторе Газа и Ливане. Он заверил, что исламская республика не стремится к росту напряженности, но готова к любому развитию событий.
«Мы абсолютно готовы к состоянию войны, не боимся войны», - сказал глава МИД Ирана.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что республика не отказалась от плана ответного удара по Ирану в связи с недавней ракетной атакой со стороны Тегерана, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru