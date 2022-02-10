«Прекратите!»: Вице-адмирал о кораблях НАТО в Румынии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность размещения своих боевых групп в районе Черного моря в Румынии. По его словам, НАТО на данный момент изучает возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса.

«Естественно, это незаконно. Все действия, которые делаются сейчас и вокруг Украины, и в Европе, и в Польше – это незаконно. Все это против дружбы. Нам уже пора более жестче отвечать, а мы все делаем на дипломатической основе. Дипломатия уже, по сути, заканчивается. Да, ее можно продолжать и нужно, но уже пора сказать: ребята, если вы в здравом уме – прекратите. Надо понимать друг друга и идти на встречу. Правильно, что сейчас Севастополь перебазировал корабли на Черное море с других флотов. И нечего нам стесняться и бояться. Мы хозяева на своей территории. Мы упустили время, когда НАТО приблизилось. Сомневаюсь, что НАТО уступит теперь. Им выгодно, они уже достигли своей цели. Они сделали врагами Украину и Россию. Вторая мировая война начиналась тоже с какой-то провокации. Где-то спичка загорается, а потом она разгорается. Надо быть готовыми ко всему. Правильно говорят о том, что если хочешь мира, то готовься к войне. Другого выхода нет, особенно сейчас», - сказал Святашов.

По его словам, Россия должна учитывать обстановку и быть готовой в случае нападения сил НАТО отразить атаку.