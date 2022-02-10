«Прекратите!»: Вице-адмирал о кораблях НАТО в Румынии
России уже пора начать жестко отвечать на действия НАТО, заявил НСН вице-адмирал Петр Святашов.
Размещение боевых групп НАТО в районе Черного моря в Румынии будет абсолютно незаконным, но Россия уже упустила время, когда альянс приблизился, теперь страна должна быть готова ко всему, заявил бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность размещения своих боевых групп в районе Черного моря в Румынии. По его словам, НАТО на данный момент изучает возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса.
«Естественно, это незаконно. Все действия, которые делаются сейчас и вокруг Украины, и в Европе, и в Польше – это незаконно. Все это против дружбы. Нам уже пора более жестче отвечать, а мы все делаем на дипломатической основе. Дипломатия уже, по сути, заканчивается. Да, ее можно продолжать и нужно, но уже пора сказать: ребята, если вы в здравом уме – прекратите. Надо понимать друг друга и идти на встречу. Правильно, что сейчас Севастополь перебазировал корабли на Черное море с других флотов. И нечего нам стесняться и бояться. Мы хозяева на своей территории. Мы упустили время, когда НАТО приблизилось. Сомневаюсь, что НАТО уступит теперь. Им выгодно, они уже достигли своей цели. Они сделали врагами Украину и Россию. Вторая мировая война начиналась тоже с какой-то провокации. Где-то спичка загорается, а потом она разгорается. Надо быть готовыми ко всему. Правильно говорят о том, что если хочешь мира, то готовься к войне. Другого выхода нет, особенно сейчас», - сказал Святашов.
По его словам, Россия должна учитывать обстановку и быть готовой в случае нападения сил НАТО отразить атаку.
«Необходимо учитывать это все и держать свои силы и средства в направлении, чтобы в случае первого выстрела сразу эти огневые точки поразить. Другого мы ничего не можем сделать. Мы можем только активно вести разведку и наблюдения. Базы были и на территории Турции, мы об этом знали, мы их учитывали. Все, что ни делалось на этих дружественных нам в то время странах, все мы знали и все согласовывали. Проводили учения и так далее. Никто нам не говорил, что мы проводим учения вблизи Украины или еще чего-то. А сейчас мы обязаны прислушиваться к мнению какого-то Зеленского. Но это же клоун, который не должен заниматься президентством», - резюмировал Святашов.
Ранее генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов в беседе с НСН заявлял, что Россия сама спровоцировала эскалацию напряженности вокруг Украины со стороны США и НАТО, однако с ним не согласился зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
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