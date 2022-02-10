Столтенберг предложил Лаврову продолжить встречи Россия – НАТО

По его словам, у России есть выбор. Столтенберг подчеркнул, что Москва может прекратить «агрессию» в отношении Украины и решать вопрос дипломатическим путем. Либо Россия должна быть готова к введению жестких экономических санкций.

Ранее профессор Академии Военных Наук (АВН), политолог, американист Сергей Судаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что во главе НАТО может встать более слабый политик, например, представитель Балтики, чтобы выслуживаться, но его действия будут еще более агрессивными по отношению к России, чем сейчас.

