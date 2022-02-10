Столтенберг предложил Лаврову продолжить встречи Россия – НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 февраля на пресс-конференции заявил, что направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с приглашением продолжить серию встреч в Совете Россия – НАТО.

Столтенберг рассказал о разговоре с Макроном насчет Украины

По его словам, у России есть выбор. Столтенберг подчеркнул, что Москва может прекратить «агрессию» в отношении Украины и решать вопрос дипломатическим путем. Либо Россия должна быть готова к введению жестких экономических санкций.

Ранее профессор Академии Военных Наук (АВН), политолог, американист Сергей Судаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что во главе НАТО может встать более слабый политик, например, представитель Балтики, чтобы выслуживаться, но его действия будут еще более агрессивными по отношению к России, чем сейчас.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияНАТО
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