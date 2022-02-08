Китай выступил против дальнейшего расширения НАТО

«Расширение НАТО не поможет обеспечить безопасность и стабильность в мире», — цитирует РИА Новости сообщение дипмиссии.

Как отмечают дипломаты, попытки Североатлантического альянса распространить свое влияние на новые территории провоцируют военные противостояния, пишет Газета.ру.

Кроме того, Китай призывает НАТО отказаться от мышления и идеологии «холодной войны», уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, отмечает RT. В Пекине считают, что безопасность в регионе «нельзя обеспечить насильственным расширением военных объединений».

