Китай выступил против дальнейшего расширения НАТО
Китай выступает против расширения НАТО, так как этот процесс бесполезен для глобальной безопасности. Об этом говорится в заявлении представительства КНР в Евросоюзе.
«Расширение НАТО не поможет обеспечить безопасность и стабильность в мире», — цитирует РИА Новости сообщение дипмиссии.
Как отмечают дипломаты, попытки Североатлантического альянса распространить свое влияние на новые территории провоцируют военные противостояния, пишет Газета.ру.
Кроме того, Китай призывает НАТО отказаться от мышления и идеологии «холодной войны», уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, отмечает RT. В Пекине считают, что безопасность в регионе «нельзя обеспечить насильственным расширением военных объединений».
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