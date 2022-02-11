СМИ: НАТО разместит контингенты в Румынии, Болгарии и Словакии

НАТО разместит многонациональные контингенты в Восточной Европе, речь может идти о Румынии, Болгарии и Словакии. Об этом сообщает DPA.

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По данным агентства, тридцать стран-членов Североатлантического альянса согласились на соответствующее предложение военных. Министрам обороны стран НАТО предстоит подтвердить это решение на встрече, запланированной на среду, затем о грядущем размещении сил альянса объявят официально.

DPA пишет, что план НАТО может быть реализован уже весной. Войска для контингентов выделят в том числе США и Франция. Агентство отмечает, что усиление присутствия альянса на востоке Европы — «реакция на поведение России».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаНАТО
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