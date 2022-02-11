СМИ: НАТО разместит контингенты в Румынии, Болгарии и Словакии
НАТО разместит многонациональные контингенты в Восточной Европе, речь может идти о Румынии, Болгарии и Словакии. Об этом сообщает DPA.
По данным агентства, тридцать стран-членов Североатлантического альянса согласились на соответствующее предложение военных. Министрам обороны стран НАТО предстоит подтвердить это решение на встрече, запланированной на среду, затем о грядущем размещении сил альянса объявят официально.
DPA пишет, что план НАТО может быть реализован уже весной. Войска для контингентов выделят в том числе США и Франция. Агентство отмечает, что усиление присутствия альянса на востоке Европы — «реакция на поведение России».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- В США пригрозили привлечь россиян к ответственности из-за допинга Валиевой
- Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности
- СМИ: НАТО разместит контингенты в Румынии, Болгарии и Словакии
- Глава минобороны Великобритании Уоллес прибыл в Москву на переговоры с Шойгу
- Песков: в Кремле «безгранично и полностью» поддерживают фигуристку Валиеву
- Журналист Сафронов и защита завершили ознакомление с делом о госизмене
- В Краснодаре пьяный мужчина устроил стрельбу в подъезде жилого дома
- Путин поручил правительству разработать план по развитию научно-популярного туризма
- СМИ: Росфинмониторинг получит доступ к сведениям граждан из ЗАГСа
- Члену ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Алуште дали 11,5 года колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru