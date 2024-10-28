«Ракет больше нет?»: Израиль и Иран спорят об уничтожении «стратегического потенциала»

ВЕРСИЯ ИЗРАИЛЯ: «УНИЧТОЖИЛИ ВСЁ»

1 октября Иран впустил по Израилю более 180 баллистических ракет, назвав это ответом на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Израиль пообещал ответ, до которого прошел почти месяц.

За это время новый президент Ирана Масуд Пезешкиан успел съездить на саммит БРИКС в Казань и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а в СМИ появились страшилки о «более мощном, чем ядерное» оружии у Тегерана. Однако все это не испугало Израиль.

В ночь на 26 октября в Тегеране начали греметь взрывы. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), это были «точечные удары» по военным объектам. Телеканал CBS News подтвердил эту информацию, добавив, что ядерные и нефтяные объекты не были целями атаки.

The Jerusalem Post пишет, что в атаке участвовали более ста самолетов, в том числе истребители F-35. По данным израильской разведки, целями ударов были заводы по производству ракет и ракетные комплексы класса «земля-воздух». При этом израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» указало на катастрофические последствия атаки для Ирана.

«Атака уничтожила все стратегические оборонные возможности Ирана, то есть - все батареи зенитных ракет большой дальности. Фактически у Ирана остались только батареи систем ближнего действия отечественного производства», - говорится в сообщении радиостанции в соцсети Х.

Утверждается, что у Ирана было две таких системы, и обе уничтожены. Это российская С-300 и некая система иранского производства. Также якобы уничтожено производство ракет большой дальности.

«Иран потерял свои стратегические возможности ракет класса "земля-воздух" на ближайшие два-три года», - отмечает «Галей ЦАХАЛ», пояснив, что закупить новые комплексы ПВО сложно, а создавать новые системы долго.

Вместе с тем, в Израиле отмечают, что у Ирана есть более 2 тыс. баллистических ракет большой дальности и они не пострадали.

Со своей стороны, издание Axios также указывает, что Израиль «надолго вывел из строя» оборудование по производству баллистических ракет, которое является основой ракетного арсенала Ирана.

«Атаке, в частности, подверглись крупный военный комплекс близ Тегерана Парчин, а также находящийся около иранской столицы центр производства баллистических ракет Ходжир», – отмечает издание. По его данным «Хезболла», использовала созданное там оружие для атак по Израилю.