«Ракет больше нет?»: Израиль и Иран спорят об уничтожении «стратегического потенциала»
В Израиле утверждают, что Иран на два года остался без ракет большой дальности и заводов, в Тегеране призывают «не верить слухам» и угрожают ответом «сионистам».
Израиль выполнил обещание нанести массированный «ответный удар» по Ирану до президентских выборов в США, намеченных на начало ноября. В атаке участвовало более ста самолетов, при этом известно, что ядерные объекты Ирана не пострадали.
Вместе с тем стороны конфликта приводят разные данные о последствиях удара: в Израиле утверждают, что уничтожен весь стратегический оборонный потенциал Ирана, однако в Тегеране уверяют, что ничего страшного не произошло, и обещают очередное возмездие.
ВЕРСИЯ ИЗРАИЛЯ: «УНИЧТОЖИЛИ ВСЁ»
1 октября Иран впустил по Израилю более 180 баллистических ракет, назвав это ответом на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Израиль пообещал ответ, до которого прошел почти месяц.
За это время новый президент Ирана Масуд Пезешкиан успел съездить на саммит БРИКС в Казань и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а в СМИ появились страшилки о «более мощном, чем ядерное» оружии у Тегерана. Однако все это не испугало Израиль.
В ночь на 26 октября в Тегеране начали греметь взрывы. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), это были «точечные удары» по военным объектам. Телеканал CBS News подтвердил эту информацию, добавив, что ядерные и нефтяные объекты не были целями атаки.
The Jerusalem Post пишет, что в атаке участвовали более ста самолетов, в том числе истребители F-35. По данным израильской разведки, целями ударов были заводы по производству ракет и ракетные комплексы класса «земля-воздух». При этом израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» указало на катастрофические последствия атаки для Ирана.
«Атака уничтожила все стратегические оборонные возможности Ирана, то есть - все батареи зенитных ракет большой дальности. Фактически у Ирана остались только батареи систем ближнего действия отечественного производства», - говорится в сообщении радиостанции в соцсети Х.
Утверждается, что у Ирана было две таких системы, и обе уничтожены. Это российская С-300 и некая система иранского производства. Также якобы уничтожено производство ракет большой дальности.
«Иран потерял свои стратегические возможности ракет класса "земля-воздух" на ближайшие два-три года», - отмечает «Галей ЦАХАЛ», пояснив, что закупить новые комплексы ПВО сложно, а создавать новые системы долго.
Вместе с тем, в Израиле отмечают, что у Ирана есть более 2 тыс. баллистических ракет большой дальности и они не пострадали.
Со своей стороны, издание Axios также указывает, что Израиль «надолго вывел из строя» оборудование по производству баллистических ракет, которое является основой ракетного арсенала Ирана.
«Атаке, в частности, подверглись крупный военный комплекс близ Тегерана Парчин, а также находящийся около иранской столицы центр производства баллистических ракет Ходжир», – отмечает издание. По его данным «Хезболла», использовала созданное там оружие для атак по Израилю.
ВЕРСИЯ ИРАНА: «НЕ ВЕРЬТЕ СЛУХАМ»
В Тегеране, естественно, не подтвердили потерю стратегического потенциала. При этом верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал ответ «сионистам».
«Сионистский режим допустил ошибку и ошибся в своих расчетах относительно Ирана. Мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ», - написал Хаменеи в соцсети Х.
При этом он не пояснил, что конкретно имеется ввиду.
Со своей стороны, президент Ирана Масуд Пезешкиан, 23 октября обсуждавший с Владимиром Путиным «стратегические отношения с дорогим соседом», высказался примерно в том же ключе.
«Мы не стремимся к войне, но мы будем защищать права нашей нации и страны (…) Мы дадим должный ответ на агрессию сионистского режима», - пообещал политик.
Вместе с тем, иранские власти заявили об «ограниченном ущербе» в некоторых районах в результате атак Ирана.
«Израиль атаковал военные части в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам. Атаки были успешно перехвачены и отражены», - отмечает иранское государственное информагентство IRNA.
По его данным, ни один из нефтяной объект Ирана не пострадал.
Со своей стороны, частное иранское информагентство Tasnim утверждает, что расположенные на западе и юго-западе Тегерана военные центры Корпуса стражей исламской революции также не пострадали. При этом власти призывают иранцев не верить «слухам вражеских СМИ» и ориентироваться только на информацию из иранских источников.
Политолог Евгений Минченко ранее говорил НСН, что Иран сейчас всеми силами пытается избежать полномасштабной войны, поэтому для Тегерана на данный момент неактуальна тема дружбы с Россией против Запада.
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